Elder Lee e Natale Hjorth | chi sono i killer del carabiniere ucciso a Roma

Fonte : termometropolitico

(Di sabato 27 luglio 2019)Lee e: chidelLee ei due americani di 20 e 19 anni accusati di omicidio volontario e tentata estorsione attualmente reclusi a Regina Coeli per la morte delMario Cerciello Rega avvenuta nella notte del 26 luglio 2019 aLee e, la dinamica dell’omicidio delIlè rimasto vittima della furia omicida di uno dei due americani. La dinamica: i due giovani hanno provato a comprare della droga. Dopo essersi accorti che anziché cocaina era stato ceduto loro, per 100 euro, il contenuto dell’Aspirina hanno chiesto tramite Sergio Brugiatelli (l’uomo a cui hanno sottratto il borsello) di poter riavere i loro 100 euro. Così decidono di chiedere i 100 euro in cambio del rilascio del borsello rubato. Avvisati per tempo, ...

HuffPostItalia : Carabiniere ucciso, l'americano Elder Lee ha confessato: 'L'ho accoltellato io' - repubblica : Carabiniere ucciso a Roma, Elder Lee e Natale Hjorth confessano: in hotel l'arma del delitto [news aggiornata alle… - Agenzia_Italia : ?? = Si chiamano Elder Lee e Natale Hjorth i due giovani americani fermati per l'omicidio di Mario Cerciello Rega… -