Egan Bernal | “La Bestia” – La favola del talento colombiano nato lo stesso giorno di

Classifica Tour de France 2019 - 20^ tappa : Egan Bernal in trionfo - Alaphilippe perde il podio. Nibali vince a Val Thorens : Egan Bernal ha vinto il Tour de France 2019, il colombiano ha controllato bene la corsa sull’ultima salita di Val Thorens e ha così difeso brillantemente la maglia gialla che aveva conquistato nella giornata di ieri. L’alfiere del Team Ineos si è imposto con 1’11” di vantaggio sul compagno di squadra Geraint Thomas che non è riuscito a difendere il titolo vinto lo scorso anno, a completare il podio l’olandese Steven ...

Tour de France 2019 - risultato e classifica della ventesima tappa Albertville-Val Thorens : trionfa Vincenzo Nibali. Egan Bernal conquista la Grande Boucle : Grandioso Vincenzo Nibali che ha conquistato una meravigliosa vittoria di tappa nella ventesima frazione del Tour de France 2019 da Albertville a Val Thorens. Lo squalo è andato in fuga ha staccato i compagni di avventura e ha resistito al ritorno del plotone. Sulle arcigne pendenze dell’unica ascesa di giornata è stato capace di gestire i pochi secondi di vantaggio conquistati dall’attacco di inizio tappa. Per quanto riguarda i big ...

Tour de France 2019 - risultato 20^ tappa : VINCENZO NIBALI LEGGENDARIO - cosmica fuga per la vittoria! Lo Squalo trionfa a Val Thorens - Egan Bernal in maglia gialla : Un’ultima giornata di montagna davvero particolare e spettacolare quella odierna, dal percorso rivoluzionato a causa del maltempo. La ventesima tappa del Tour de France 2019 si è chiusa con il terzo successo italiano, forse quello più bello: dopo tante polemiche, moltissime difficoltà, VINCENZO NIBALI è andato a trionfare in un modo LEGGENDARIO in quel di Val Thorens, attaccando in solitaria e giungendo in vetta a braccia alzate. Per lo ...

Chi è Egan Bernal : stipendio - carriera e quanto guadagna al Tour 2019 : Chi è Egan Bernal: stipendio, carriera e quanto guadagna al Tour 2019 Egan Bernal con tutta probabilità sarà il vincitore del Tour de France 2019; la maglia gialla conquistata al termine della diciannovesima tappa della Grande Boucle interrotta a causa del forte maltempo. Egan Bernal: una tappa pazzesca In effetti, Bernal non ha effettivamente vinto la tappa poiché è stata interrotta a causa di un’impressionante grandinata: il ...

Pagelle Tour de France 2019 - i voti della diciannovesima tappa : Egan Bernal si esalta - Alaphilippe gestisce nel giorno sbagliato. Nibali d’orgoglio : diciannovesima tappa con un finale monco a causa del maltempo quella odierna al Tour de France 2019: in montagna, sulle Alpi, arrivano grandi verdetti. Egan Bernal è riuscito a ribaltare la Grande Boucle, andandosi a prendere la Maglia Gialla e mettendo più che un piede sul primo gradino del podio di Parigi. Andiamo a rivivere la giornata odierna con le Pagelle dei protagonisti. Pagelle diciannovesima tappa Tour de France 2019 Egan Bernal, voto ...

Tour de France 2019 - Egan Bernal dà spettacolo in salita. Il colombiano si esalta con l’altitudine : Era uno degli attesi protagonisti all’ultimo Giro d’Italia. Purtroppo una caduta dell’ultimo minuto ha privato i tifosi del Bel Paese di uno spettacolo che sicuramente ci sarebbe stato. Cambio di programmazione e virata sul Tour de France, con l’intenzione di fare da gregario a Chris Froome, per poi diventare capitano unico nel 2020. Niente di tutto ciò: Froome fuori gioco e Egan Bernal costretto a prendere in mano, ...

Tour de France 2019 - Egan Bernal : “Ho guadagnato secondi - io e Thomas avevamo un accordo : facciamo quello che dice l’ammiraglia” : Egan Bernal ha attaccato sul Galibier, il colombiano ha piazzato un’accelerazione delle sue ed è andato via negli ultimi 4 km della salita che ha caratterizzato la diciottesima tappa del Tour de France. L’azione del sudamericano ha sfaldato il gruppo maglia giala, ha guadagnato subito una trentina di secondi sui migliori ed è riuscito a conservarli fino al traguardo di Valloire: ora l’alfiere del Team Ineos è secondo in ...

Tour de France 2019 - Egan Bernal : “Tutti proveranno qualcosa. Occhio ad Alaphilippe - un rivale in più” : Era uno dei grandi favoriti, nonostante l’età e la poca esperienza, della vigilia. I problemi avuti nei mesi scorsi molto probabilmente si sono fatti sentire: Egan Bernal dopo diciassette tappe del Tour de France 2019 è quinto in classifica generale, a 2′ dalla vetta. Compito difficile per lui e per il compagno di squadra al Team INEOS Geraint Thomas: il fenomeno in Maglia Bianca dovrà provare a ribaltare tutto sulle Alpi, anche se ...

Tour de France 2019 - Egan Bernal stecca il primo esame. Gerarchie chiare in casa Ineos : sarà al servizio di Thomas? : Doveva essere la prima svolta, il primo vero esame, dopo una decina di giorni insidiosi ma tutt’altro che duri al Tour de France 2019. Le prime Gerarchie sembrano essere state decise, ovviamente in attesa delle montagne, che arriveranno sin da domani con i Pirenei: la cronometro individuale di Pau, seconda ed ultima prova contro il tempo della Grande Boucle, ha leggermente rivoluzionato la classifica facendo scoprire le carte ad alcuni dei ...