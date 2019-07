Ecco il trailer ufficiale di Martin Eden con Luca Marinelli | ed è subito emozione!

Zombieland : Double Tap - Ecco il trailer del film sui non morti : http://www.youtube.com/watch?v=ZlW9yhUKlkQ Era il 2009 quando un piccolo film che era sostanzialmente una parodia horror come Zombieland usciva nelle sale divenendo subito una pellicola di culto fra i fan. Ora dieci anni dopo arriva finalmente nelle sale Zombieland: Double Tap, il seguito che riunisce il cast di attori originali divenuti nel frattempo fra le più affermate star di Hollywood. Nel primo trailer diffuso in queste ore rivediamo ...

Ecco il trailer di Ad Astra - film con Brad Pitt nei panni di un astronauta : Viaggiare nello spazio è da sempre la più grande ambizione dell'uomo. Questo succede nonostante gli uomini siano poco adatti a fluttuare a 250 miglia al di fuori dell'atmosfera. Ad Astra film con Brad Pitt è la storia di uomo che sfida questo pregiudizio ed intraprende un viaggio spaziale. L'astronauta Roy Mcbride, infatti, parte per Nettuno a distanza di vent'anni dall'impresa fallimentare di suo padre Clifford. Quest'ultimo era partito ...

Caterina la grande - Ecco il trailer della miniserie con Helen Mirren : http://www.youtube.com/watch?v=MrejO3JJY8A Non accenna a fermarsi l’interesse per la produzione seriale occidentale nei confronti della storia russa: dopo l’exploit di Chernobyl, un altra miniserie, sempre prodotta congiuntamente da Hbo e Sky, andrà indietro nel tempo fino ai tempi di una delle più grandi sovrane che la Russia imperiale abbia mai avuto. Coi suoi quattro episodi, infatti, Caterina la grande esplorerà la vita della ...

La serie Netflix di The Witcher si è mostrata nel primo trailer : Ecco la reazione dei fan : Durante uno speciale panel al Comic-Con 2019, Netflix ha rivelato il primo trailer di The Witcher, l'imminente adattamento televisivo della serie di libri fantasy di Andrzej Sapokowski, salita alla ribalta mondiale grazie ai giochi sviluppati da CD Projekt RED. Come saprete, fino a poco tempo fa, Netlflix non ha condiviso troppe informazioni, ma nelle ultime due settimane che hanno portato all'SDCC le cose sono piuttosto cambiate. E ora, l'hype ...

Tom Cruise - il ritorno di Maverick : Ecco il trailer del sequel di Top Gun : True GunFull Metal GunCharlie Sheen Come si diventa MaverickTom "Iceman" KazinskyMaverick e Iceman si odiavano davveroCome s'impara a cavalcare una Kawasaki Conati da starGoose, il più forte di tuttiTom, altro che Ufficiale e GentiluomoL'aereo di Maverick Tony Scott verso la luceUn regista triplicemente a rischioLa scuola Top Gun La prima regola di Top Gun è che non si parla di Top GunIl bacio sotto la grande palmaUn ragazzo pieno di ...

5 E’ Il Numero Perfetto con Servillo - il fumetto di Igort ad agosto al cinema. Ecco il trailer : Debutto come regista per il fumettista cagliaritano Igort.5 è il Numero Perfetto con Servillo arriva nelle sale italiane il 29 agosto a distanza di diciassette anni dalla pubblicazione della graphic novel di cui è adattamento. La O1 distribution ha rilasciato il trailer ufficiale. Siamo nella Napoli degli anni Settanta e il sicario in pensione Peppino Lo Cicero (Toni Servillo) decide di tornare nel giro dopo l’omicidio del figlio. Ad ...

L'action-adventure A Rat's Quest - The Way Back Home arriverà su PC - Xbox One - PS4 e Nintendo Switch a partire dal 2021 - Ecco il trailer di annuncio : Attraverso un comunicato stampa, lo sviluppatore The Dreamerians ed il publisher HandyGames hanno annunciato l'arrivo della loro nuova IP, A Rat's Quest - The Way Back Home, che sarà disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch a partire dal 2021.Il gioco è una storia d'amore ispirata a Romeo e Giulietta in cui i due protagonisti però, sono topi. Mat, l'eroe della storia, cercherà di trovare un modo per tornare da Nat, la sua ...

Ecco il trailer di Mulan - remake del film della Dinsey in arrivo nel 2020 : È prevista per il 27 marzo 2020 e in Italia per il 25 marzo dello stesso anno, l’uscita di Mulan, remake del film d’animazione della Disney del 1998. Le riprese si sono svolte in Nuova Zelanda e in Cina da agosto a novembre del 2018. La Dinsey è solita fare operazioni del genere: Il libro della giugla, La bella e la bestia e Dumbo sono solo alcuni esempi che si possono citare in tal senso. Il film in uscita tra meno di un anno, riporta ...

Beverly Hills 90210 - Tori Spelling pubblica il nuovo trailer. E scatta già il primo bacio in anteprima : Ecco tra chi : È (quasi) tutto pronto per il ritorno della serie più cult degli anni Novanta, Beverly Hills 90210, che andrà in onda negli Stati Uniti a partire dal 7 agosto. L’attrice Tori Spelling ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un nuovo teaser trailer dei nuovi episodi. C’è Brenda, con occhiali da sole e cappello, Kelly e Brandon che sembrano corteggiarsi, di nuovo, e soprattutto la scena di un primo bacio tra due protagonisti del ...

Edison – L’Uomo Che Illuminò Il Mondo. Ecco il trailer del film con il candidato Premio Oscar Benedict Cumberbatch : Manca poco meno di una settimana all’arrivo nelle sale italiane del film, Edison - L’Uomo Che Illuminò Il Mondo. Ecco il trailer del film con il candidato Premio Oscar Benedict Cumberbatch. Diretto da Alfonso Gomez-Rejon (regista di Quel fantastico peggior anno della mia vita per intenderci), la pellicola racconta l’avvincente sfida di fine Ottocento che vide Thomas Edison competere con George Westinghouse aiutato da Nikola Tesla per il ...

BH 90210 : Ecco il trailer dal Peach Pit - : Sofia Lombardi BH 90210: è stato rilasciato un nuovissimo trailer della meta-serie dedicata allo show degli anni '90, con tanto di immagini all'interno dello storico Peach Pit e di baci appassionati Un nuovissimo trailer di BH 90210 è stato rilasciato dal canale americano FOX: un'anteprima succosissima che ha elettrizzato i milioni di fan sparsi in tutto il mondo. Nella clip si susseguono le immagini degli attori protagonisti, ...

Mulan - c’è il primo trailer del nuovo live action Disney : Ecco quando uscirà al cinema : FQ Magazine Elisa Isoardi: “Adesso non voglio un uomo, mi basta un barboncino” Tra Kill Bill e un qualsiasi wuxiapian. Il trailer del remake live action di Mulan targato Disney rimescola le carte del dejà vù e sembra scostarsi un pochino dall’originale animazione del 1998. Nel ruolo di Mulan è Liu Yifei, la 32enne attrice di origine cinese, ma ...

Ecco il tease trailer del Pinocchio di Matteo Garrone : Dopo il grande successo di Dogman, premiato a Cannes, Nastri d’argento e David di Donatello, il regista Matteo Garrone sta per tornare al cinema con una pellicola completamente diversa: si tratta di Pinocchio, una nuova versione della fiaba di Carlo Collodi di cui in queste ore sono state diffuse le prime immagini tramite un teaser trailer. Nella clip di anticipazione vediamo Roberto Benigni, che a sua volta aveva dato il volto a Pinocchio ...

Destiny 2 : Ecco il trailer di lancio di Lumina - la nuova arma disponibile da oggi : Negli ultimi nove mesi, Bungie ha implementato nove cannoni portatili all'interno di Destiny 2 e con il trailer di queste ore, lo studio ha presentato il quinto.Come riporta Polygon si tratta di Lumina, la nuova arma esotica dedicata al supporto esotica. Lumina è la prima arma di Destiny 2 a concentrarsi sugli alleati grazie alla sua abilità di guarigione mentre infligge danni ai nemici. Il trailer pubblicato ci consente di dare uno sguardo al ...