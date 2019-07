Ecco com' è nata la pista dei maghrebini sulla morte del carabiniere Mario Rega Cerciello

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 27 luglio 2019), albanesi, perfino libanesi con cittadinanza americana. Nelle ore immediatamente successive all’omicidio del vicebrigadierela nazionalità dei due principali sospettati, portati non molto tempo dopo in caserma per essere ascoltati, ha danzato freneticamente a passi di migliaia di chilometri gli uni dagli altri. La stessa nota di ricerca diffusa alle pattuglie dei carabinieri e alle volanti della polizia, d’altronde, parlava di due.A fermi avvenuti, e a responsabilità accertate,chiarita la causa della fake news. È stato Sergio Brugiatelli, vittima del furto dello zaino da parte dei due americani, a dere suo malgrado le indagini. I carabinieri gli hanno estorto la verità chiamandolo più volte in causa, nel tentativo di smuovere in lui i sensi di colpa, fin quando non ha ammesso di aver ...

sscnapoli : Ecco cosa può scaturire dal pensiero di un giornalista al top della carriera...?? - virginiaraggi : Ecco le prime immagini dei cordoli in gomma che stiamo installando sulla preferenziale in via delle Terme di Caraca… - espressonline : Il ministro Salvini preferisce Topolino? E allora noi il nuovo scandalo che coinvolge la Lega lo raccontiamo così..… -