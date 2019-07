Earthbound Beginnings Mother compie trent' anni! - speciale

Fonte : eurogamer

(Di sabato 27 luglio 2019) 27 luglio,'anni; a distanza di un mese esatto segue il venticinquesimo di, ovvero2, uscito nel 1994. Primo su NES, secondo su SNES. Capolavori che meritano quest'appellativo senza giri di parole. Con questo giudizio assoluto sento di poter omaggiare il lavoro di Shigesato Itoi, concedendomi tra l'altro qualche momento per presentare un designer che - ormai - è in Giappone il simbolo di ciò che significa agire da blogger, copywriter e saper parlare al proprio pubblico (quasi) quotidianamente. Itoi gestisce una pagina a suo nome, dal 1997, in cui intervista altri artisti e diffonde ottimismo, o "good vibes": un po' l'infrastruttura tematica dei suoi videogiochi. Dalla sua esperienza in questo campo ha tratto più di un libro, bazzicando già l'editoria per aver collaborato con Haruki Murakami per la raccolta di racconti Let's Meet in a Dream. Con la ...