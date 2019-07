Dopo la Juventus eFootball PES 2020 mette a segno una nuova esclusiva

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 27 luglio 2019) La sfida tra FIFA 20 ePESè già entrata nel vivo. Nonostante le nuove incarnazioni delle due popolari serie calcistiche di Electronic Arts e Konami vedranno la luce sul mercato solo a settembre - rispettivamente il 10 e il 27 del mese -, la rete è già invasa da notizie di ogni genere. Così come da confronti che mettono in risalto i punti di forza e di debolezza dei due videogame per PC e console di ultima generazione. Non solo, uno dei match più caldi del panorama vidoeludico si sta combattendo a colpi di esclusive e prestigiose licenze. Ricorderete ad esempio il caso, con il club campione d'Italia ad aver siglato un accordo di tre anni con Konami per apparire solo inPESe in tutte le future declinazioni di Pro Evolution Soccer. Dalle maglie al logo ufficiale, passando per l'Allianz Stadium di Torino, i bianconeri lasceranno a bocca asciutta ...

DiMarzio : Il #NottsCounty è in difficoltà e scrive alla #Juventus, 116 anni dopo, per chiederle di ricambiare il favore: 'Sia… - MCriscitiello : Ore 13.30, in diretta ed esclusiva su Sportitalia, Inter-Psg. Conte cerca la prima vittoria, dopo Lugano, dopo i ko… - Inter : ?? | FINITA A Nanchino finisce 5-4 per la Juventus dopo i calci di rigore La sequenza: ? @23_Frog ? Cancelo ?… -