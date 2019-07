Dopo 6 giorni è morta la bimba caduta in piscina mentre era in vacanza

Fermo - morta la bimba di 4 anni caduta in piscina al centro vacanze Dopo 6 giorni di agonia : È morta la bimba di 4 anni che ha rischiato di annegare cadendo in una piscina nel "centro vacanze La Risacca" di Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. L'incidente si è verificato domenica scorsa: la piccola, dopo un massaggio cardiaco prolungato, era stata salvata dai soccorritori che l'avevano poi trasferita all'ospedale di Ancona dove però è deceduta. "Chiediamo a tutti di rivolgere un pensiero e una preghiera per questa ...

Fa il bagno nel lago e muore Dopo pochi giorni : infettato da ameba mangia cervello : Notizia clamorosa quella che arriva direttamente dalla Carolina del Nord: un uomo, di 59 anni, è morto perché infettato da un parassita conosciuto come ameba mangia cervello. Un nome da film horror ma, purtroppo, non si tratta di finzione: il suo nome scientifico è Naegleria foowleri e provoca infezioni rarissime e pericolosissime. L’uomo ha contratto questo parassita dopo un bagno in un lago, infettato da questo organismo. Si chiamava Eddie ...

Boxe – Ancora una tragica scomparsa : sviene durante il match - Santillan muore Dopo 5 giorni dall’ultimo incontro : Ancora una tragedia nel mondo della Boxe: pugile 23enne muore cinque giorni dopo il suo ultimo incontro per le gravi conseguenze riportante nel match dopo la terribile notizia della scomparsa del 28enne russo Dadashev, il mondo della Boxe piange la scomparsa di un altro atleta. E’ deceduto oggi, infatti, il 23enne argentino Santillan: il pugile è svenuto durante il suo ultimo incontro, di sabato scorso contro Abreu, mentre veniva ...

Tragedia in Calabria - 27enne perde la vita diversi giorni Dopo un grave incidente : Una terribile notizia giunge dalla Calabria, dove nella serata di ieri, martedì 23 luglio, un giovane di soli 27 anni è deceduto, dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale verificatosi circa 10 giorni fa. Il giovane era stato ricoverato nel reparto di rianimazione in condizioni critiche. Purtroppo le sue condizioni di salute negli ultimi giorni si erano ulteriormente aggravate e nella serata di ieri, nonostante i medici ...

Muore a 19 anni per una malattia - pochi giorni Dopo aver realizzato il suo sogno di diplomarsi : Nonostante da un paio d’anni lottasse contro un male incurabile, Ahmed Braik è riuscito a conseguire il diploma. Le comunità...

Chieti - operata per ridurre il peso - muore Dopo venti giorni : La donna, 44 anni, aveva subito due interventi. Nello stesso ospedale cinque medici indagati per il decesso in Cardiochirurgia di un cinquantunenne

Paola Ferrari punta da una medusa Dopo 5 giorni la situazione non cambia : Su “Instagram” la conduttrice Paola Ferrari posta una foto e scrive:“La medusa ha colpito”, mostrando la sua mano coperta dal cellophane. La relazione all’attacco marino però è persistente e il morso sembra aver avuto conseguenze durature. Cinque giorni dopo infatti, Paola ha di nuovo condiviso un post con una foto che ritrae la sua mano, ancora lacerata. La situazione a distanza non migliora e la conduttrice ha infatti commentato ...

Sofia muore a 12 anni Dopo tre giorni di agonia : fatale l'incidente in vacanza nella piscina idromassaggio : È morta Sofia, bambina di 12 anni di Parma, dopo tre giorni di agonia dopo l'incidente nella piscina idromassaggio dello stabilimento balneare Texas di Marina di Pietrasanta...

Non si vedeva in giro da tempo! Pensionata trovata morta in casa Dopo 20 giorni : Dramma della solitudine ad Ancona dove nelle scorse ore una anziana donna è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione alla periferia della città marchigiana a distanza di oltre venti giorni dalla morte. La donna viveva da tempo da sola in casa e non aveva parenti prossimi che si poteva occupare di lei . Anche per questo per settimane nessuno ha lanciato l'allarme nonostante la Pensionata, una signora di 89 anni, non si vedesse ...

Lotteremo con lei e per lei! Gemma Galgani - il messaggio Dopo la brutta notizia di questi giorni : Anche se il trono over di Uomini e Donne è andato in vacanza da settimane, i fan di Gemma Galgani possono continuare ad avere aggiornamenti della dama via Instagram. Ed è proprio lì, sul social, che il pubblico di Maria De Filippi ha appreso che presto rivedrà Gemma in tv. Molto prima di settembre, quando tornerà in onda il dating show di Canale 5. La Galgani è infatti ora impegnata nelle riprese di Giortì, il nuovo format Fascino dedicato alle ...

Bollette a 28 giorni nella telefonia : cosa accade adesso per i rimborsi Dopo la sentenza del Consiglio di Stato : Bollette a 28 giorni nella telefonia: cosa accade adesso per i rimborsi dopo la sentenza del Consiglio di Stato