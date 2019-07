Disastro Ferrari nel GP di Germania | Vettel partirà ultimo | Leclerc decimo Pole per

F1 Gran Premio di Germania - Hamilton in pole. Disastro Ferrari : Vettel e Leclerc fermati da guasti alle macchine : Il campione del mondo in carica e leader del Mondiale, Lewis Hamilton, ha conquistato la quarta pole position consecutiva e domani partirà per primo nel Gran Premio di F1 di Germania. L’inglese della Mercedes ha girato in 1’11″767, precedendo l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’12″113) e il finlandese Valtteri Bottas (1’12″129). Giornata da dimenticare invece per le Ferrari entrambe bloccate da ...

Griglia di partenza F1 - GP Germania 2019 : risultato e classifica qualifiche. Hamilton pole position - Disastro Ferrari : Leclerc 10° - Vettel ultimo : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1. Il britannico ha approfittato al meglio dei problemi della Ferrari: Charles Leclerc ha avuto delle criticità sul sistema di benzina e non ha girato nel Q3, Sebastian Vettel partirà in ultima posizione a causa di problemi al turbo della Ferrari che gli hanno impedito di siglare un tempo valido. Di seguito la Griglia di partenza del GP di Germania 2019, ...