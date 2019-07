Diretta Roma Rieti | risultato 1-0 | video streaming tv | Zaniolo allo scadere!

Scaletta e orari per il concerto dei Subsonica a Rock in Roma in Diretta su Rai Radio2 : Il concerto dei Subsonica al Rock in Roma sarà trasmesso in diretta su Rai Radio2 con il commento di Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. Il live si inserisce nel lungo calendario di eventi estivi che hanno concepito per il supporto di 8, il nuovo album di inediti che hanno rilasciato a seguito della reunion. L'apertura dei cancelli per lo spettacolo all'Ippodromo Delle Capannelle è previsto per le 19,30, mentre l'inizio del concerto dei ...