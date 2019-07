DIRETTA Portogallo Spagna U19 | risultato finale 0-2 | video Rai | trionfo furie rosse!

DIRETTA/ Portogallo Irlanda U19 - risultato finale 4-0 - : i lusitani sono in finale! : DIRETTA Portogallo Irlanda U19: risultato finale 4-0. La prima finalista agli Europei Under 19 2019 è la nazionale lusitana, che domina la semifinale.

DIRETTA/ Portogallo Irlanda U19 - risultato 2-0 - streaming video Rai : bis lusitano! : Diretta Portogallo Irlanda U19: info streaming video Rai della partita, valida come semifinale degli Europei Under 19, oggi 24 luglio 2019.

DIRETTA Portogallo Irlanda U19/ Streaming video Rai : la storia delle due nazionali : Diretta Portogallo Irlanda U19: info Streaming video Rai della partita, valida come semifinale degli Europei Under 19, oggi 24 luglio 2019.

DIRETTA Portogallo IRLANDA U19/ Streaming video Rai : il cammino agli Europei 2019 : DIRETTA PORTOGALLO IRLANDA U19: info Streaming video Rai della partita, valida come semifinale degli Europei Under 19, oggi 24 luglio 2019.

RISULTATI EUROPEI UNDER 19 - 2019/ DIRETTA gol live : in campo Portogallo e Spagna! : RISULTATI EUROPEI UNDER 19 2019: classifica aggiornata e Diretta gol live delle partite che si giocano per la seconda giornata nel gruppo A del torneo.

DIRETTA Italia Portogallo U19/ Streaming video Rai : il precedente più illustre : Diretta Italia Portogallo Under 19 Streaming video Rai: orario, probabili formazioni, risultato live, debutto azzurro Europei Under 19, oggi 14 luglio,.

LIVE Italia-Portogallo hockey pista 5-5 - Mondiali 2019 in DIRETTA : si va ai rigori! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Nunes segna ancora, Italia con le spalle al muro. Ancora Girao! Errore di Illuzzi. Rodrigues porta avanti il Portogallo. 1-0 dopo due serie. Altra parata di Girao, questa volta su Malagoli. Tocca ad Alves, il quale si fa ipnotizzare da Barozzi. Il primo rigore lo tira Cocco, che sbaglia. FINISCE IL SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE. SARANNO I RIGORI A DECIDERE LA SFIDA 5′ L’Italia avrà ...

LIVE Italia-Portogallo hockey pista 5-5 - Mondiali 2019 in DIRETTA : inizia il secondo supplementare - Alves pareggia nuovamente : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4′ Ambrosio sbaglia a due passi dalla porta. 3′ Bel tiro di Verona, parato ancora una volta da uno straordinario Girao. 2′ Ennesima traversa, questa volta di Illuzzi. 1′ Alves meritatamente pareggia ancora, anche qui dopo una manciata di secondi. 5-5 inizia IL secondo TEMPO supplementare SI CHIUDE IL PRIMO supplementare 5′ Altra traversa del Portogallo, che partita! 4′ ...

LIVE Italia-Portogallo hockey pista 5-4 - Mondiali 2019 in DIRETTA : Giulio Cocco allunga su tiro diretto - siamo al primo supplementare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4′ Doppia traversa di Nunes! Si salva l’Italia! 4′ Cartellino blu per Ambrosio. Sta succedendo di tutto! 4′ Ancora una parata di Girao, insuperabile. 4′ Decimo fallo del Portogallo. Altro tiro diretto per l’Italia, questo va segnato! 3′ L’Italia non sfrutta la doppia superiorità numerica. 2′ Verona sbaglia, Girao insuperabile. 2′ Cartellino blu ...

LIVE Italia-Portogallo hockey pista 4-4 - Mondiali 2019 in DIRETTA : Helder Nunes scaglia un siluro da centrocampo e pareggia - si va ai supplementari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.40 INIZIA IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE 23.36 FINISCE IL SECONDO TEMPO. SERVIRANNO I supplementari. 25′ Para Girao. Venti secondi al termine. 25′ Tiro diretto per l’Italia!!! Occasionissima a trenta secondi dalla fine. Sulla sfera Ambrosio. Portaci in semifinale Federico! 24′ Ancora un bolide di Nunes, che questa volta non entra. Nono fallo per i portoghesi. 23′ Malagoli ...

LIVE Italia-Portogallo hockey pista 4-4 - Mondiali 2019 in DIRETTA : Helder Nunes scaglia un siluro da centrocampo e pareggia - cinque minuti per il miracolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22′ Altro errore in fase di impostazione per l’Italia. C’è da soffrire. 21′ Gli azzurri sono stremati, il Portogallo cerca il gol del ko. 19′ E arriva anche il pareggio del Portogallo. Un siluro quello di Helder Nunes, che da centrocampo segna il 4-4. 18′ Segna Joao Rodriguez, che accorcia sul 4-3. Sette minuti di sofferenza separano l’Italia dal ...

LIVE Italia-Portogallo hockey pista 2-2 - Mondiali 2019 in DIRETTA : Gonçalo Alves pareggia su rigore - tutto da rifare per gli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2′ Nunes cerca la soluzione, Barozzi compie l’ennesimo miracolo. 1′ Inizia forte il Portogallo, che mette a referto la prima conclusione della frazione. 22.48 INIZIA IL SECONDO TEMPO 22.37 FINISCE IL PRIMO TEMPO. 24′ Goncalo Alves pareggia dal dischetto, 2-2. 24′ Ingenuità di Illuzzi. Il lodigiano tocca da terra e concede rigore agli avversari. 23′ Si fa vedere Verona, ...

LIVE Italia-Portogallo hockey pista 2-1 - Mondiali 2019 in DIRETTA : Jorge Silva da lontano dimezza lo svantaggio - azzurri ancora in vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16′ Altra parata di Barozzi, che salva il risultato. 15′ Arriva il primo fallo dell’Italia, con Cocco. 14′ Resta a terra Illuzzi, che scivola su un avversario. Il Portogallo ha commesso tre falli, zero l’Italia. 12′ Insiste il Portogallo, che ora vuole il pareggio. 11′ E arriva il gol dei lusitani, con Jorge Silva che dalla distanza dimezza lo svantaggio. ...

DIRETTA/ Italia Portogallo - risultato 3-0 - streaming : azzurri super! - Universiadi - : DIRETTA Italia Portogallo: info streaming video e tv della partita di volley maschile, valida per i quarti di finale per le Universiadi 2019 di Napoli.