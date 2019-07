Decollato alle 6 43 a Malpensa il primo aereo decentrato da Linate

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 27 luglio 2019) L'aeroporto di Milanoquesta notte ha ufficialmente sospeso lo scalo cittadino che rimarrà chiuso fino al 27 Ottobre (anche se alcuni lavori proseguiranno fino all'anno 2021) al fine di poter effettuare le operazioni di ristrutturazione previste: tutti i suoi voli in programmazione sono stati pertanto decentrati in altri aeroporti. Ildi loro, un volo Alitalia indirizzato a Roma all'aeroporto di Fiumicino, èquesta mattina6.43 dall'aeroporto di Milanonella pista denominata "35 Right": in pista fotografi, giornalisti ed operatori televisivi erano presenti per immortalare l'evento, muniti naturalmente delle pettorine catarifrangenti di sicurezza. L'Aeroporto di MilanoL'aeroporto di Milano, la strada cittadina del comune di Peschiera Borromeo che vi conduce ed il limitrofo Parco Forlanini sono intitolati all'ingegnere italiano Enrico ...

