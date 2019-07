De Lellis annuncia l' uscita del suo primo libro | Asia Nuccetelli | ' Lo compro di sicuro'

Giulia De Lellis annuncia a settembre uscirà il mio primo libro : L’ex gieffina e influencer Giulia De Lellis ha detto su “Instagram” l’uscita del suo primo libro ” Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza,” l’uscita è prevista per il 17 settembre . Il tema sembra evidente, la De Lellis potrebbe parlare dei presunti tradimenti dell’ex fidanzato Andrea Damante. La notizia ha fatto immediatamente il giro del web ed è in trend topic su Twitter. Giulia De Lellis potrebbe rivelare ...

Giulia De Lellis annuncia l’uscita del suo primo libro : Giulia De Lellis ha annuncia to su “Instagram” l’uscita del suo primo libro ” Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza,” l’uscita è prevista per il 17 settembre. Il tema sembra evidente, la De Lellis potrebbe parlare dei presunti tradimenti dell’ex fidanzato Andrea Damante. La notizia ha fatto immediatamente il giro del web ed è in trend topic su Twitter. Giulia De Lellis potrebbe rivelare cosa c’era dietro al tormentato tira e ...

Giulia De Lellis annuncia l'uscita del suo primo libro "Le corna stanno bene su tutto" : «È sui tradimenti di Damante» : Giulia De Lellis ha annuncia to su Instagram l'uscita del suo primo libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza, prevista per il 17 settembre. Il tema sembra evidente, l'ex...

Giulia De Lellis annuncia il suo ritorno in Tv : alcuni ipotizzano a un ruolo in Temptation : Con il sorriso smagliante e la voce un po' rotta dall'emozione, Giulia De Lellis ha informato i suoi tantissimi fan di essere prossima al ritorno in televisione: dopo mesi d'assenza, dunque, la romana si sta preparando per essere la protagonista di un programma ancora "top secret". Il pensiero che hanno condiviso molti utenti del web, è che il progetto al quale inizierà a lavorare presto l'influencer, potrebbe essere la seconda edizione Vip di ...