Dal Gavia del Giro d’Italia al Cormet de Roselend del Tour de France | il clima pazzo

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2019) Il grande ciclismo paga carissimo il prezzo dei cambiamentitici e del“impazzito”: non era mai successo nella storia che una tappa deldefosse neutralizzata e non assegnata, il primato rimarrà all’edizione del 2019 per un violento temporale che ha colpito la Val-d’Isère provocando frane e grandinate sul tracciato. Uno scenario disastroso che ha costretto gli organizzatori a tagliare anche l’ultima tappa alpina, ridotta a una mini-tappa di 59km vinta da Vincenzo Nibali, lo Squalo dello Stretto, nel giorno della favola di Egan Bernal, talento colombiano nato lo stesso giorno di Pantani che vince ildead appena 22 anni. Pochi mesi fa un altro giovane colombiano, Richard Carapaz, vinceva ild’Italia a 26 anni: la tappa del giorno del suo compleanno, quella con il, era stata ridisegnata a causa della troppa neve ...

