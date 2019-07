Da Salvini alla Raggi | i politici si godono le vacanze

Salvini nega lo sbarco a 135 migranti salvati dalla guardia costiera : Si prospetta un nuovo scontro sul fronte immigrazione. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha negato l'ingresso in Italia di 135 migranti

Migranti - 141 naufraghi soccorsi dalla Guardia costiera italiana. Salvini : “Non sbarcano finché non c’è accordo per redistribuzione in Ue” : La nave “Gregoretti” della Guardia costiera italiana ha preso in carico 141 Migranti ma non ha un porto dove farli sbarcare. Da ieri sera la nave, partita da Lampedusa, è in attesa di conoscere il luogo dove dirigersi, attesa che, però, potrebbe essere lunga. Matteo Salvini questa mattina ha infatti dichiarato: “Ho dato disposizione che non venga assegnato nessun porto prima che ci sia sulla carta una redistribuzione in tutta ...

Matteo Salvini - dopo la Tav punta alla Flat tax : "Se il governo fa - andrà avanti". Sfida a Conte e Di Maio : Salvini e Di Maio non si confrontavano faccia a faccia dall' 11 luglio, giorno in cui avevano partecipato assieme a Conte e a quasi tutto il governo al vertice sull' autonomia. L' incontro era finito malissimo con conseguenti dichiarazioni al vetriolo da parte della Lega e dei 5 Stelle. Ieri i vice

DALLA CINA/ Lao Xi : la tregua Salvini-Di Maio prepara il dopo-Conte : Il prsidente del Consiglio Giuseppe Conte non conta più: ieri l'incontro Salvini-Di Maio ha fatto a meno di lui. Il suo ruolo di sintesi è terminato

Giorgia Meloni - no alla sfiducia per Matteo Salvini : "Voto la mozione solo contro il governo" : "Se il Pd intendesse votare la sfiducia a questo governo, allora Fratelli d'Italia, che non ha mai votato la fiducia a questo esecutivo, voterebbe a favore. Altra questione è se la mozione di sfiducia è rivolta a una sola persona. In particolare a uno dei pochi ministri che dimostra di fare qualcosa

Salvini : per la Lega ora il voto è più lontano. Il sì alla Tav di Conte scelta incoraggiante : «Chiaro che la convenienza della Lega sarebbe di andare a votare domani mattina e di raddoppiare il numero dei parlamentari, però da ministro ho a cuore anche altro. I...

Fondi russi - voce dalla procura di Milano : "Svolta vicina" - grossi guai per Lega e Matteo Salvini? : Voci che filtrano dalla procura di Milano. Voci che rendono ancor più teso il giorno in cui, in aula al Senato, Giuseppe Conte ha riferito sui presunti Fondi russi che avrebbe ricevuto la Lega, l'inchiesta con cui la magistratura prova a far fuori Matteo Salvini. Giorno teso perché, il premier, ha f

Matteo Salvini - la risposta alla mozione di sfiducia del Pd : schiaffo a Maria Elena Boschi e Matteo Renzi : Ore convulse al Senato. Prima l'intervento di Giuseppe Conte, chiamato a riferire sull'inchiesta circa i presunti fondi russi alla Lega. Il premier ha sì difeso Matteo Salvini, pur confermando come Gianluca Savoini si fosse recato a Mosca al seguito del ministro dell'Interno. Conte, inoltre, ha pave

Scandalo Bibbiano - Giachetti contro Salvini e Di Maio : 'Siamo alla barbarie' : Lo Scandalo di Bibbiano ha lasciato il segno. Al di là delle questioni strettamente legate alla coscienza e alla sensibilità, il coinvolgimento di un sindaco del Pd nella vicenda, seppur in maniera periferica (gli viene contestato abuso d'ufficio), è diventata l'occasione in cui la parte avversa non ha mancato di attaccare i 'dem' che, a loro volta, hanno accusato le controparti di speculare su vicende delicate. In tal senso, l'intervento di ...

Conte apre alla Tav - Salvini esulta ma per Di Maio priorità sono altre : Il premier Giuseppe Conte prende posizione sulla Tav non usa giri di parole: "sono intervenuti dei fatti nuovi, elementi di cui dobbiamo tenere conto

Tav - Matteo Salvini esulta : “Si farà come sempre chiesto dalla Lega - peccato per tempo perso” : Il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, esulta dopo l'annuncio di Giuseppe Conte del sì alla Tav da parte del governo: "Si farà, come giusto e come sempre chiesto dalla Lega. peccato per il tempo perso, adesso di corsa a sbloccare tutti gli altri cantieri fermi". esultano anche il Pd (con Boschi e Renzi) e Forza Italia.Continua a leggere