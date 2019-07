Crotone | Zanellato piacerebbe alla Fiorentina | nuovo prestito all' Imolese per Garattoni

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 27 luglio 2019) Giornate di allenamenti intensi per ildi Giovanni Stroppa, impegnato nella fase di preparazione estiva. La squadra, che ha accolto nei giorni scorsi i nuovi acquisti di questa prima parte di mercato estivo, sta affrontando le prime gare amichevoli con la volontà di cementificare il gruppo e rodare i meccanismi in attesa dell'esordio stagionale di Coppa Italia fissato per l'11 agosto presso lo Stadio Comunale "Ezio Scida" per il Secondo turno eliminatorio. Nell'ultima settimana la formazione rossoblu è riuscita ad affrontare con successo le prime tre avversarie in altrettante amichevoli: lo Scandale, la Morrone e il Monopoli, squadre che hanno sottoposto ila match a difficoltà crescente, il tutto in attesa di scendere in campo il 29 luglio per la sfida programmata contro il Castrovillari., ipotesiArrivato a fari spenti dal Milan nella passata ...

canteraviolacom : #Fiorentina, piace #Zanellato del #Crotone - firenzeviola_it : SKY, Nome nuovo in mezzo: Zanellato del Crotone - MonopoliCalcio : #CROTONE: Cordaz; Bellodi, Spolli, Golemic; Rutten, Benali, Barberis, Zanellato, Molina; Simy, Kargbo. All.: Stropp… -