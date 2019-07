Crotone | interesse per il giovane Capradossi | rimane aperta la pista Coulibaly

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 27 luglio 2019) Ancora pochi acquisti per il, che è ripartito in questa stagione all'insegna della continuità di modulo (3-5-2) e calciatori, attraverso la riconferma di gran parte della squadra che è riuscita a disputare un grande girone di ritorno conquistando ben trenta punti, quantitativo utile a conseguire all'ultima giornata una salvezza che per certi versi sembrava impossibile. In questo nuovo campionato la squadra è stata affidata nuovamente all'ex tecnico del Foggia Giovanni Stroppa, tecnico dal gioco offensivo e che ambisce a svolgere con la sua squadra un ruolo da protagonista in questa nuova annata calcistica. La società calabrese già nei giorni scorsi ha concesso al suo allenatore due nuovi innesti, il difensore Gabriele Bellodi e l'esterno offensivo Mattia Mustacchio, elementi che si sono aggregati al resto del gruppo nella sede del ritiro estivo di Trepidò.nome per la ...