Crollo in discoteca con atleti a Gwangju | 2 morti Viacava | “Non si può dimenticare”

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 27 luglio 2019) Una tragedia con duee otto feriti guasta la festa dei Mondiali di nuoto a, in Corea del Sud, ormai alle battute finali. Durante una serata in, a cui partecipavano varie non solo, una balconata ha ceduto uccidendo due persone e ferendone 16. Nel locale c'era anche la pallanuotista azzurra Giulia, rimasta indenne come pure altriazzurri presenti. Nella sua testimonianza raccolta dall'ufficio stampa della Federnuoto, tutta l'angoscia della serata volta in dramma, una notte che - ha detto - "non si puo' dimenticare". All'interno del locale, situato vicino al villaggio degli, c'erano centinaia di persone. Isono due sudcoreani che non avevano nulla a che fare con i campionati. Tra i 16 feriti, invece, a quanto riferito dalla polizia, c'erano almeno 10 stranieri, otto dei qualiche partecipavano ai mondiali. Tra i piu' gravi, ...

LaStampa : Il racconto delle giocatrici del Setterosa Viacava e Chiappini che hanno soccorso i feriti in discoteca. - Gazzetta_it : Tragedia in #Sud Corea: #2 morti, il racconto dell’azzurra #Viacava - Maumol : RT @LaStampa: Il racconto delle giocatrici del Setterosa Viacava e Chiappini che hanno soccorso i feriti in discoteca. -