Cosa sta succedendo a Bio-on | l’unicorno italiano delle bioplastiche

Fonte : wired

(Di sabato 27 luglio 2019) Lo stabilimento di Bio-on a Bologna (foto: Bio-on) Soffiano venti di tempesta in Borsa su Bio-on, società bolognese specializzata in bioplastica. Nei giorni scorsi Quintessential capital management, un fondo di investimento di New York, ha diffuso un rapporto in cui accusa l’azienda emiliana, quotata al listino Aim di Borsa italiana (dedicato alle piccole e medie imprese), di essere “una grande bolla, basata su tecnologia improbabile, con fatturato e crediti essenzialmente “simulati” grazie a un network di scatole vuote”. In aggiunta, scrive il fondo, “non ha ancora prodotto né venduto nulla”, “la situazione finanziaria risulta precaria e la contabilità presenta serie irregolarità”. Nonostante i comunicati con cui respinge le attribuzioni, Bio-on è precipitata in Piazza Affari. Il titolo è passato dai 55 euro di martedì 23 luglio ai 15 di giovedì 25, per rimbalzare a 24 euro venerdì 26; ...

