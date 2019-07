Cosa cambia da oggi con la chiusura dell’aeroporto di Linate

Fonte : wired

(Di sabato 27 luglio 2019) (foto: LaPresse/Matteo Corner) Dal 27 luglio 2019 e per tre mesi, nessun aereo partirà né arriverà più a, perché l’aeroporto di Milano è stato temporaneamente chiuso per ristrutturare la pista e il terminal. Si tratta di lavori di manutenzione che devono essere effettuati obbligatoriamente ogni 15-20 anni per mantenere gli standard di sicurezza. Ma state tranquilli: se avete prenotato un volo in partenza dallo scalo, è molto probabile che non sia stato cancellato e dovrete semplicemente andarlo a prendere in un altro degli aeroporti lombardi: Orio al Serio, in provincia Bergamo, oppure Malpensa – dove stanno già venendo spostati la maggior parte degli aerei, del personale e delle attrezzature compresi i banchi per il check in. Ecconel dettaglio. Il potenziamento di Malpensa Secondo alcune stime, ladiaumenterà del 3o% il traffico aereo ...

