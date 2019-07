Corteo No Tav | violata la zona rossa

Corteo in Val di Susa : “I popoli in rivolta - No Tav fino alla vittoria”. Manifestanti a ridosso del cantiere. : Nonostante il maltempo, centinaia di attivisti, tra valsusini e centri sociali, sono riusciti a violare la zona rossa e sono ormai a ridosso della rete del cantiere. La polizia risponde con lacrimogeni

Tav - un troncone del Corteo rompe i cancelli e viola la zona rossa del cantiere di Chiomonte : la polizia spara lacrimogeni – La diretta : È in corso la manifestazione contro il Tav che dal campeggio allestito vicino a Venaus sta tentando di raggiungere il cantiere di Chiomonte, protetto da circa 500 poliziotti, passando per i sentieri della Val Clarea. Il corteo – tra 10 e 15mila persone – dopo l’arrivo nell’abitato di Giaglione si è diviso in due tronconi: una parte ha imboccato i sentieri che si inerpicano sul fianco di una montagna, il resto intende ...

Tav - Corteo arriva nella zona rossa del cantiere di Chiomonte : tentativi di forzare i cancelli. Perino : “I sassi? Un regalo a Salvini” – Diretta : È in corso la manifestazione contro il Tav che dal campeggio allestito vicino a Venaus proverà a raggiungere il cantiere di Chiomonte, protetto da una zona rossa presidiata da giorni dai poliziotti, passando per i sentieri della Val Clarea. Il corteo dopo l’arrivo nell’abitato di Giaglione si è diviso in due tronconi: una parte ha imboccato i sentieri che si inerpicano sul fianco di una montagna, il resto intende restare sullo ...

Tav - via al Corteo verso cantiere di Chiomonte : timori per gli infiltrati. Perino : “Chi tira un sasso fa un regalo a Salvini” – LA DIRETTA : È partita la manifestazione contro il Tav chedal campeggio allestito vicino a Venaus proverà a raggiungere il cantiere di Chiomonte, protetto da una zona rossa presidiata da giorni dai poliziotti, passando per i sentieri della Val Clarea. Il corteo – che arriva a pochi giorni dall’annuncio del via libera di Giuseppe Conte e poche ore dopo la lettera di conferma inviata dal Mit alla Commissione europea – è stato preceduto da un ...

