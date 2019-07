CorSport | Il calcio italiano è seduto sulla bolla del debito che rischia di scoppiare

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 27 luglio 2019) 75 milioni per De Ligt, 45 per Barella, 85 per Pepé e per Lukaku. Icardi messo in vendita per 70, Higuain tentato per 36. A pagare tutti questi acquisti è il, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. Ilsi finanzia chiedendo soldi in prestito al mercato. La Juve, l’Inter e ora la Roma (il club più indebitato della serie A, che punta a estinguere un precedentee a fare cassa con un bond in obbligazioni di 275 milioni) emettono bond per finanziare il mercato, “cioè per fronteggiare, da squadre leader, lo sfondamento costante della soglia di contratti e stipendi. E pagare, da ultimo, le commissioni stratosferiche di agenti e faccendieri, veri burattinai del mercato”. Ciò vuol dire, scrive Barbano, “che l’intera macchina del gol è seduta su unachedi”. A gonfiare il sistema sono la Cina e ...

CorSport : L'#Inter chiede 80 milioni per #Icardi: #Napoli e #Juve spiazzate ?? - CorSport : '#JamesRodriguez resta al #RealMadrid, questa è la decisione' ?? - CorSport : '#Bale andrà ai cinesi dello #Jiangsu #Suning' -