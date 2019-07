Conte | ' Sono soddisfatto di Perisic come punta | faremo delle valutazioni'

Giulia Cavaglià : “Sono certa che Manuel Galiano mi abbia tradita - io cornuta e Contenta non ci sto” : Giulia Cavaglià, in un'intervista con Raffaella Mennoia, parla a ruota libera della fine della storia con Manuel Galiano, durata molto meno di quanto ci si aspettasse. L'ex tronista racconta di tutti quei campanelli d'allarme che le avrebbero fatto intuire il poco interesse da parte di Manuel nei suoi confronti, inoltre parla del presunto tradimento che ritiene sia avvenuto ad Ibiza.Continua a leggere

Salvini dopo il pranzo con Di Maio : <br> "Conte dice di andare avanti? Sono d'accordo" : Aggiornamento - Il pranzo di lavoro (o per una momentanea tregua) tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Palazzo Chigi è durato un'ora e non ci Sono state dichiarazioni ufficiali dopo, ma solo una battuta del leader leghista che ha detto:"Conte dice di andare avanti? Sono d'accordo. L'incontro è andato bene"All'incontro però non c'era Conte, che ha pranzato fuori da Palazzo Chigi, dunque è stato solo un tête-à-tête tra i due ...

Lotito : «Io sindaco di Roma? Non mi autocandido ma sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza per Roma. Con De Rossi un bel rapporto. Se Milinkovic vuole andare via - lo acContento» : In questi giorni è andato nella sua villa di Cortina D?Ampezzo per partecipare alla presentazione della Lazio, nel ritiro di Auronzo di Cadore. Il presidente biancoceleste Claudio...

Mondiali Nuoto 2019 – Matteo Restivo entusiasta per la semifinale nei 200 dorso : “è la prima - sono Contento” : Il nuotatore azzurro ha staccato il pass per la semifinale dei 200 dorso in mattinata, qualificandosi per la prima volta al penultimo atto iridato di questa specialità prima semifinale iridata in carriera per Matteo Restivo che, nelle batterie di questa mattina ai Mondiali di Nuoto di Gwangju, ha staccato il pass per il penultimo atto dei 200 dorso. Gian Mattia D’Alberto / lapresse Sarà l’unico azzurro in vasca per le ...

Tav : Grillo - ‘sono sContento della situazione - ora deciderà Parlamento’ (2) : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Il post, firmato Beppe Grillo e il suo neurologo, smentisce le ricostruzioni sulla rabbia del garante del M5S per il via libera di Giuseppe Conte al Tav. “Ci sono giornali che mi descrivono ‘furioso con Conte’ ed ‘incapace di riconoscere il mio MoVimento’: l’ho addirittura ‘confidato a persone’ che mi sono vicine. Si chiamano ‘argomenti ...

Moscopoli - Conte in Senato : “Non ci sono elementi per incrinare la fiducia a componenti di governo” : "C'è però un elemento per avere cautela. Mi opererò affinché i miei ministri vigilino affinché in incontri governativi bilaterali siano presenti solo persone accreditate ufficialmente. Questo per avere la garanzia che le informazioni riguardanti attività di governo siano gestite con la massima cura e il pieno riserbo". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, come già annunciato, si è presentato in Senato per riferire sul caso Moscopoli. ...

Conte apre alla Tav - Salvini esulta ma per Di Maio priorità sono altre : Il premier Giuseppe Conte prende posizione sulla Tav non usa giri di parole: "sono intervenuti dei fatti nuovi, elementi di cui dobbiamo tenere conto

Tav - Conte verso il sì : «Dalla Ue fino al 50% dei fondi». M5S : si decida in Aula «In ballo ci sono soldi italiani» : il video : Il presidente del Consiglio: «Non realizzarla costerebbe più che farla», dice in diretta Facebook. «Se volessimo bloccare l’opera?» L’Italia dovrebbe avere un voto del Parlamento, e affrontare il dissenso dell’Europa. Di Maio: «Rispetto per Conte, ma decidano Camere»

Nuoto - Mondiali 2019. Federica Pellegrini in finale : “Sono Contenta - domani una gara tirata. Brava Quadarella” : Federica Pellegrini ha nuotato con scioltezza nella semifinale dei 200 stile libero e si è brillantemente qualificata all’atto conclusivo dei Mondiali 2019 di Nuoto, la Divina cercherà una nuova magia a Gwangju dove proverà a difendere il titolo iridato conquistato due anni fa a Budapest. La veneta ha stampato un notevole 1:55.14, è sembrata in ottime condizioni fisiche e la gamba è parsa quella dei giorni migliori: domani andrà a caccia ...

Federica Pellegrini - Mondiali nuoto 2019 : “Sono Contenta della prestazione - rompere la tensione è sempre dura” : Federica Pellegrini, nella notte italiana, si è qualificata per le semifinali dei 200 stile libero dei Mondiali di nuoto, dove difende il titolo conquistato due anni fa a Budapest, firmando il quinto tempo in 1’56″81. Sono tante le rinunce e le assenze, sulle quali spiccano quelle di Ledecky e dell’australiana Emma McKeon. Così l’azzurra a fine gara al sito federale: “Sono contenta della prestazione. Ho nuotato ...

Il divino Otelma inContenibile : “Gli alieni sono tra noi - senza di loro saremmo ancora allo stato primordiale”” : Il divino Otelma è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta tutte le notti. Otelma ha detto la sua sul futuro del Governo: “Questo esecutivo, nato secondo le nostre previsioni, nonostante sia stato dato per spacciato più volte, resterà in carica. Chi ne attende il crollo repentino andrà a sbattere. Non ci sono al momento i presupposti ...

Marotta : «La società e Conte Sono in simbiosi» : Vertice Marotta Conte – «Un incontro proficuo, nel quale è emerso una volta di più che la società e il tecnico Conte sono in simbiosi: presto avrà la rosa vera completa per lavorare sui dettagli come vuole e sa fare». Così ha commentato Giuseppe Marotta – secondo quanto riporta ANSA – al termine del vertice […] L'articolo Marotta: «La società e Conte sono in simbiosi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie ...

Fontana sfida Conte : senza autonomia finanziaria non ci sono margini per trattare : «Se non ci sono resipiscenze del governo non ci sono margini di trattativa, perché senza autonomia finanziaria è tutta una presa in giro ed è inutile parlare delle singole...