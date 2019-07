CONFINDUSTRIA Boccia e quel ponte tra Europa e Africa

Arti Grafiche Boccia - anche il presidente di CONFINDUSTRIA manda i dipendenti in cassintegrazione : 3 mesi fino a settembre : Tre mesi di cassa integrazione ordinaria. Dal 3 giugno al 1° settembre 2019. anche la Arti Grafiche Boccia, l’azienda del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, è costretta a far ricorso agli ammortizzatori sociali. L’accordo, firmato alla metà di maggio con le sezioni territoriali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom, Cisal e Ugl Grafici, prevede che la “cigo” riguardi un picco massimo di 50 sui 180 dipendenti per far ...