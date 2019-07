Fonte : quotidianodiragusa

(Di sabato 27 luglio 2019) Hanno confessato i due 19enni statunitensidai carabinieri per l'assassinio a Roma del vice brigadiere

VanityFairIt : «Sono stato io», avrebbe detto uno dei due ragazzi fermati in un hotel di lusso vicino al luogo del delitto. L'omic… - quotidianodirg : Confessano i fermati per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega - sicilianews24 : Confessano i fermati per l'omicidio del carabiniere, trovata l'arma - -