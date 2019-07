Conclusa l’autopsia sul carabiniere ucciso da un americano | l’ambasciata USA | “gli daremo

(Di sabato 27 luglio 2019) Si èpoco fa all’istituto di medicina del Verano l’autopsia sul corpo del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega,due notti fa con otto coltellate inferte dal 19enne, Elder Finnegan Lee, accusato ora di omicidio in concorso con il suo complice, Christian Gabriel Natale Hjort. L’esame è stato eseguito dal professor Antonio Grande. Presenti anche degli uomini del nucleo investigativo dei carabinieri. Nel corso del pomeriggio all’istituto di medicina legale del Verano sono arrivati anche alcuni amici di infanzia del militare deceduto, uno zio e i tre legali nominati dalla famiglia di Rega. “Adesso – ha dichiarato lo zio del, chiuso nel suo dolore – vogliamo rispetto, lasciateci in pace“. Gli amici e il familiare hanno atteso la conclusione dell’autopsia nel cortile dell’obitorio, ...

Dalla Rete Google News

Il Mattino

Una donna si è affacciata in finestra, la scorsa notte, è ha notato un corpo disteso a terra immobile in via Anassimandro, in zona Tor Pignattara, e ha subito ...