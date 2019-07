Fonte : oasport

(Di domenica 28 luglio 2019) Di seguito ladeldopo nove prove.GENERALESPA 136 2 88 LUTHI Thomas SWI 128 3 34 26 FERNANDEZ Augusto SPA 102 4 39 5 BALDASSARRI Lorenzo ITA 97 5 39 0 NAVARRO Jorge SPA 97 6 39 0 SCHROTTER Marcel GER 97 7 46 7 MARINI Luca ITA 90 8 52 6 BINDER Brad RSA 84 9 78 26 BASTIANINI Enea ITA 58 10 91 13 NAGASHIMA Tetsuta JPN 45 11 92 1 GARDNER Remy AUS 44 12 97 5 VIERGE Xavi SPA 39 13 98 1 LOWES Sam GBR 38 14 99 1 DI GIANNANTONIO Fabio ITA 37 15 105 6 LOCATELLI Andrea ITA 31 16 109 4 LECUONA Iker SPA 27 17 118 9 PASINI Mattia ITA 18 18 120 2 BULEGA Nicolo ITA 16 19 124 4 AEGERTER Dominique SWI 12 20 126 2 MANZI Stefano ITA 10 21 126 0 CORSI Simone ITA 10 22 126 0 MARTIN Jorge SPA 10 23 130 4 BEZZECCHI Marco ITA 6 24 130 0 CHANTRA Somkiat THA 6 25 131 1 BENDSNEYDER Bo NED 5 alessandro.passanti@oasport.it Twitter: ...

zazoomblog : Classifica Moto2 Mondiale 2019: graduatoria punti e distacchi. Alex Marquez in vetta Baldassarri 4° a 39 punti -… - zazoomblog : Classifica Moto2 Mondiale 2019: graduatoria punti e distacchi. Alex Marquez in vetta Baldassarri 4° a 39 punti -… - zazoomnews : Classifica Moto2 Mondiale 2019: graduatoria punti e distacchi. Alex Marquez in vetta Baldassarri 4° a 39 punti -… -