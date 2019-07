CIAO DARWIN 7 | GIOVANI Vs MATURE Madre o Padre Natura? Rigato e Guida si sfidano

CIAO DARWIN 7 La Resurrezione settima puntata : anticipazioni 27 luglio : Ciao Darwin 7 La Resurrezione torna stasera in tv sabato 27 luglio 2019 con la replica su Canale 5 della settima puntata, presentata dalla storica coppia Paolo Bonolis e Luca Laurenti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Ciao Darwin 7 La Resurrezione settima puntata: anticipazioni 27 luglio A giocare ci saranno due squadre che si daranno battaglia all’ultima sfida, entrambe composte da 50 persone e capitanate da due personaggi ...

Ascolti TV | Sabato 20 luglio 2019. Quella Notte sulla Luna 18.2% - CIAO DARWIN 14.7%. Stregati dalla Luna 10.4% nel pomeriggio e 12.2% in seconda serata : Piero Angela Su Rai1 Quella Notte sulla Luna ha conquistato 2.479.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 7 ha raccolto davanti al video 1.832.000 spettatori pari al 14.7% di share (i minuti finali 743.000 – 11.6%). Su Rai2 La Doppia Vita di mio Marito ha interessato 1.458.000 spettatori pari al 9.9% di share e Bull 725.000 (5.6%). Su Italia 1 Jurassik Park III ha intrattenuto 723.000 spettatori (5%). Su Rai3 Adidas ...

Ascolti TV | Sabato 20 luglio 2019. Quella Notte sulla Luna 18.2% - CIAO DARWIN 14.7% : Piero Angela Su Rai1 Quella Notte sulla Luna ha conquistato 2.479.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 7 ha raccolto davanti al video 1.832.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Rai2 La Doppia Vita di mio Marito ha interessato 1.458.000 spettatori pari al 9.9% di share e Bull 725.000 (5.6%). Su Italia 1 Jurassik Park III ha intrattenuto 723.000 spettatori (5%). Su Rai3 Adidas Vs Puma – Due fratelli in Guerra ...

CIAO DARWIN 7 - Italiani Vs Stranieri/ Madre Natura : una concorrente in lacrime : Ciao Darwin 7, Italiani contro Stranieri torna in replica. Madre Natura è Paola Di Benedetto. Capitane sono Claudia Ruggieri e Justine Mattera.

CIAO DARWIN 7 La Resurrezione sesta puntata : anticipazioni 20 luglio : Ciao Darwin 7 La Resurrezione torna stasera in tv sabato 20 luglio 2019 con la replica su Canale 5 della sesta puntata, presentata dalla storica coppia Paolo Bonolis e Luca Laurenti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Ciao Darwin 7 La Resurrezione sesta puntata: anticipazioni 20 luglio A giocare ci saranno due squadre che si daranno battaglia all’ultima sfida, entrambe composte da 50 persone e capitanate da due personaggi famosi. ...

Fuori dal coro tra monnezza in studio e défilé alla CIAO Darwin. Giordano va oltre il talk politico : Fuori dal coro saluta dando appuntamento a settembre e lo fa lasciando una traccia profonda, un’identità forte. Le tre puntate speciali in prima serata del programma di Mario Giordano non è passato inosservato, anzi ha lanciato un nuovo stile di narrazione che – volenti o nolenti – ha centrato l’obiettivo, ovvero quello di far parlare di sé.Non solo il faccione in primo piano di fronte ad una telecamera quasi strattonata, ma anche una vera ...

Ascolti Tv Sabato 13 luglio - Techetechetè su Rai 1 (18.7%) - CIAO DARWIN su Canale 5 (14%) : Ascolti Tv Sabato 13 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Techetechetè Superstar: Gianni Morandi – Rai 1 – 2.96 milioni e 18.7%Mai Giocare con la Babysitter – Rai 2 – 1.12 milioni e 7.1%Chasing Maverick – Rai 3 – 793 mila e 5.3%Ciao Darwin 7 – Canale 5 – 1.88 milioni e 14%Una Vita – Rete 4 – 842 mila e 5.7%Jurassic Park: Il mondo perduto – Italia 1 – 842 mila e 5.8%Little Murders – La7 – 321 mila e 2.8%Napoli – ...

Ascolti TV | Sabato 13 luglio 2019. Techetechetè vince con il 18.7%. CIAO DARWIN 14% - Fuga da Alcatraz sul Nove al 3.5% : Techetechetè Superstar - Gianni Morandi Su Rai1 Techetechetè Superstar – Gianni Morandi ha conquistato 2.957.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 7 ha raccolto davanti al video 1.885.000 spettatori pari al 14% di share. Su Rai2 Mai Giocare con la babysitter ha interessato 1.125.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1 Il Mondo è perduto – Jurassik Park ha intrattenuto 842.000 spettatori (5.8%). Su ...

Kristyna Teimerova/ Una Madre Natura poco cliccata sui social! - CIAO DARWIN 7 - : Kristyna Teimerova è la Madre Natura della quinta puntata di Ciao Darwin 7 - La resurrezione. La vedremo sfilare stasera.