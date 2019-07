Chiude l’aeroporto di Linate | come cambia la vita dei viaggiatori

Fonte : vanityfair

(Di sabato 27 luglio 2019) La chiusura diLa chiusura diLa chiusura diLa chiusura diLa chiusura diLa chiusura diLa chiusura diLa chiusura diLa chiusura diL’ultimo aereo, direzione Palermo, è decollato venerdì sera, poco prima della mezzanotte. Poi,è stato chiuso e la notte consegnata agli uomini. Trecento mezzi, in carovane composte, sono stati dirottati su Malpensa. Autobus, banchi del check-in, macchine elettriche per il trasporto dei bagagli. Il trasloco, ordinato, delpiù vicino a Milano si è concluso con le prime luci dell’alba. «Siamo pronti ad affrontare e i tre mesi successivi», ha dichiarato Monica Piccirillo, responsabile per la Lombardia dell’Enac. Disagi, ha detto non essercene. Il traffico di, chiuso fino al 27 ottobre perché possano esserne ristrutturati la pista e il terminal, è stato diviso tra gli aeroporti ...

