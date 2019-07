Chiara Ferragni | la tenera foto di Leone in piscina I fan notano un particolare | «Ma è

Chiara Ferragni in lacrime : “il primo bacio non si scorda mai” : lacrime di gioia per Chiara Ferragni. Il piccolo Leone ha dato il suo primo bacio Nella giornata di ieri Fedez e Chiara hanno mostrato ai loro fan un momento carico di dolcezza che ha fatto emozionare tutti. Il piccolo Leone, infatti, ha imparato a dare i baci e il primo l’ha dedicato al suo papà. […] L'articolo Chiara Ferragni in lacrime: “il primo bacio non si scorda mai” proviene da Gossip e Tv.

Chiara Ferragni come non l’abbiamo mai vista - il film a Venezia : Alla sfilata Fendi CoutureAlla sfilata Haute Couture di Giambattista Valli Alla sfilata Haute Couture di DiorAll'evento Lancome X Chiara FerragniA un evento di Glamour a MadridAll'evento InStyle meets Lancome X Chiara FerragniAll'evento InStyle Max Mara Women in filmAll'amfAR gala a CannesAl Festival di CannesA un evento Omega, a OrlandoIl sogno di una bimba che diventa realtà. Lo scrive, tradendo una certa emozione, Chiara Ferragni sul social ...

Instagram : Hopper HQ stila la classifica dei piu pagati - in Italia Chiara Ferragni e Fedez : Quanto guadagnano gli influencer per pubblicizzare abbigliamento o make-up su Instagram? A rispondere a questa domanda è stato Hopper HQ, un programma che è in grado di organizzare e pubblicare in automatico post sui social. In cima a questa particolare lista c'è l'americana Kylie Jenner, con un incasso di circa un milione e 300 mila dollari per ogni foto postata. L'Italiana più pagata, invece, è Chiara Ferragni: la fashion blogger incassa quasi ...

Valentina Ferragni con mia sorella Chiara non siamo rivali : Valentina Ferragni la sorella di Chiara ha rilasciato un’intervista al settimanale “Grazia”, e racconta perché la sua missione è incoraggiare tutte le ragazze a volersi più bene. L’influencer con quasi 3 milioni di follower se ne frega di chi la critica perché non abbastanza magra. Qualche settimana fa l’ultima delle tre sorelle Ferragni è stata bersagliata sui social da alcuni haters dopo aver pubblicato foto con addosso un abito aderente: “Si ...

VALENTINA FERRAGNI - SORELLA DI Chiara/ 'Il mio peso? Sono imperfetta e lo accetto' : VALENTINA FERRAGNI, SORELLA di CHIARA, nel mirino degli haters che la accusano di non essere troppo magra. Lei si prende una rivincita...

Valentina Ferragni : "Chiara è la numero uno - la mia guida. Non siamo rivali" : Valentina Ferragni, 26 anni, è la piccola della famiglia italiana più potente di Instagram. Intervistata da Grazia, il magazine diretto da Silvia Grilli, racconta perché la sua missione è incoraggiare tutte le ragazze a volersi più bene.prosegui la letturaValentina Ferragni: "Chiara è la numero uno, la mia guida. Non siamo rivali" pubblicato su Gossipblog.it 25 luglio 2019 12:21.

Valentina Ferragni si racconta : un figlio con Luca - la gelosia verso Chiara e le critiche : Valentina Ferragni criticata per il suo aspetto fisico: la risposta dell’influencer Valentina Ferragni è la sorella minore della più famosa Chiara e a lei è stata dedicata la copertina dell’ultimo numero del settimanale Grazia. Sulle pagine del settimanale inoltre si legge una bella e lunga intervista a Valentina. Si è raccontata in tutto e per […] L'articolo Valentina Ferragni si racconta: un figlio con Luca, la gelosia verso ...

Vacanze siciliane per l’influencer Chiara Ferragni e Fedez : Chiara Ferragni e Fedez, i Ferragnez, scelgono la Sicilia per trascorrere le proprie Vacanze. La Regione diventa sempre di più metà per vip e personaggi più o meno famosi e facoltosi. La blogger e influencer Chiara Ferragni torna in Sicilia, una delle mete preferite in cui trascorrere momenti di relax con la famiglia nei luoghi più belli delle Vacanze siciliane. L’influencer più ricca d’Italia ha dato così inizio al suo tour, ...

Chiara Ferragni e Fedez in vacanza - dopo il relax di lusso in Umbria li aspettano la Sicilia e Ibiza : Chiara Ferragni e Fedez sono ufficialmente partiti per le vacanze. Come aveva annunciato l'influencer in un post sul suo profilo Instagram, quest'anno il loro periodo di relax li poterà prima in Umbria, poi in Sicilia e per concludere ad Ibiza. Già si affollano le stories della coppia che riprende paesaggi mozzafiato, dalla lussuosa location che li ospita tra le colline del centro Italia.Continua a leggere

Chiara Ferragni - Fedez e la foto di famiglia in partenza per le vacanze. Ma c'è l'attacco degli haters : Chiara Ferragni in partenza per le vacanze con Leone e Fedez. L'influencer più famosa del mondo si trova con la famiglia in Umbria per trascorrere qualche giorno di relax in una cornice...

“Adesso basta”. Chiara Ferragni - la foto con Leone fa infuriare : fiume di polemiche : Non c’è giorno in cui Chiara Ferragni non sia al centro delle polemiche. L’influncer italiana più famosa nel mondo ha scatenato ancora una volta un dibattito sui social. Neanche a dirlo, oggetto del contendere, il piccolo Leone già una star planetaria prima di compiere 2 anni. Stavolta, la colpa, se di colpa si può parlare, sono le lacrime di Leone. Chiara Ferragni è infatti partita oggi per le vacanze in compagnia del marito Fedez e del ...

Chiara Ferragni - la foto super sexy per festeggiare l’inizio delle vacanze : Chiara Ferragni supersexy in acqua per festeggiare l’inizio delle vacanze. Dopo vari impegni lavorativi in giro per il mondo, la fashion blogger ed influencer oggi inizierà un lungo periodo di viaggi e relax in compagnia della famiglia. Chiara Ferragni, insieme al marito Fedez e al figlio Leone, inizierà un vero e proprio tour: prima l’Umbria, poi la Sicilia e infine Ibiza. Per festeggiare l’inizio delle vacanze, Chiara ...

Chiara Ferragni massacrata dai social : “Leone ha le pa**e piene di te e delle tue foto” - : Sandra Rondini L'influencer è stata duramente attaccata per aver costretto suo figlio Leone a posare per le foto da postare su Instagram nonostante piangesse a dirotto Chiara Ferragni oggi non ha avuto nemmeno il tempo di postare il ritratto di famiglia che la vede con il marito Fedez e il figlio Leone posare per l’obiettivo mentre, in tenuta casual, con sneaker e calzoncini, saluta i suoi follower prima di partire per le vacanze, ...