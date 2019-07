Chi sarà il prossimo Commissario europeo dell’Italia?

Padova - 400 euro di multa per ogni bestemmia/ Chi le dice in pubblico sarà sanzionato : Padova, 400 euro di multa per ogni bestemmia. Arriva il nuovo regolamento comunale che vieta le frasi blasfeme: ecco tutte le novità

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per il maltempo in arrivo : sarà un weekend terribile - “vite umane a risChio” [MAPPE] : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica farà ingresso sul territorio nazionale, portando un deciso peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulle regioni settentrionali dell’Italia, con temporali diffusi e intensi, in progressiva estensione alle regioni centrali, a partire alla Toscana. Le temperature, inizialmente ancora elevate o molto elevate su gran parte del Paese, al passaggio della perturbazione subiranno una ...

Watch Dogs Legion e Ghost Recon : Breakpoint saranno tra i gioChi presentati all'evento Ubisoft Experience a settembre : Ubisoft ha annunciato un nuovissimo evento in arrivo chiamato "Ubisoft Experience". L'evento arriverà in tre città: a fare da apripista sarà Sydney che ospiterà l'Ubisoft Experience sabato 14 e domenica 15 settembre presso la University of New South Wales. Le città successive saranno Parigi e Birmingham, tuttavia le date devono ancora essere confermate.Ubisoft Experience includerà panel per sviluppatori, concorsi e incontri, ed i partecipanti ...

Sara Affi Fella - il fidanzato parla dello scandalo a U&D : 'Ci sono cose che poChi sanno' : Lo scandalo di Sara Affi Fella a Uomini e donne è stato uno degli argomenti più discussi sul web e sui social nei mesi scorsi. L'ex tronista del programma di Maria De Filippi venne smascherata da una serie di segnalazioni, le quali portarono alla luce la sua relazione clandestina con Nicola Panico, il fidanzato storico, per tutta la durata del suo trono. Un periodo decisamente non facile per Sara, la quale però in queste settimane ha ritrovato ...

Sara Affi Fella - il fidanzato Francesco : "A Uomini e Donne avrà sbagliato - ma ci sono cose che soltanto in poChi sanno" : sono fidanzati dallo scorso febbraio, ma hanno dovuto superare numerose difficoltà. Stiamo parlando di Sara Affi Fella e Francesco Fedato , più legati che mai ma al tempo stesso sempre additati da chi li segue online per questo o quell'altro motivo.prosegui la letturaSara Affi Fella, il fidanzato Francesco: "A Uomini e Donne avrà sbagliato, ma ci sono cose che soltanto in pochi sanno" pubblicato su Gossipblog.it 26 luglio 2019 14:45.

Governo - il riChiamo del Colle Ma se ci sarà la rottura ipotesi di un esecutivo di «garanzia elettorale» : Le opzioni e l’irritazione sull’idea di un partito del Colle che vorrebbe coinvolti il ministro dell’Economia Tria e quello degli esteri Moavero

Will & Grace Chiude (di nuovo) : l'undicesima stagione sarà l'ultima : Sembra un deja-vù, eppure è così: Will & Grace finirà, di nuovo. l'undicesima stagione (o la terza del revival, fate voi), in onda in midseason sulla Nbc (da noi su Premium Stories), sarà l'ultima. La serie aveva già avuto un series finale, nel 2006, a chiusura dell'ottava stagione.Poi, come ormai è cosa risaputa, il mini episodio realizzato per sostenere la campagna elettorale di Hillary Clinton nel 2016 divenne virale in poco tempo, ...

Raffaella Mennoia : Chi saranno i nuovi tronisti di UeD e le coppie di TI Vip : Raffaella Mennoia dà qualche interessante anticipazioni: nuovi tronisti a Uomini e Donne e le coppie di Temptation Island Vip Raffaella Mennoia, attualmente impegnata con Temptation Island, svela qualche piccola anticipazione attraverso un’intervista su Uomini e Donne Magazine. La nota autrice, come già avevamo immaginato, sta già pensando a chi salirà sul trono nella prossima edizione […] L'articolo Raffaella Mennoia: chi saranno i ...

Lidia MacChi - Stefano Binda assolto in appello : sarà scarcerato in serata La sorella : «Sentenza affrettata» : Stefano Binda è stato assolto e sarà scarcerato. Accusato di aver ucciso Lidia Macchi è stato assolto oggi in Corte d'Assise d'appello di Milano e già in...

Olimpiadi Tokyo 2020 - inizia il conto alla rovescia : un anno esatto ai GioChi! Sarà spettacolo in Giappone : Manca un anno esatto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che incominceranno il 24 luglio, tra 366 giorni (sì, l’anno olimpico è sempre bisestile) inizieranno le due settimane più intense, emozionanti, appassionanti, avvincenti per tutti gli sportivi e per gli amanti dei cinque cerchi. La capitale del Giappoone ospiterà la XXXII edizione dei Giochi moderni, verranno messi in palio ben 339 titoli in 33 sport differenti tra cui spiccano le grandi ...

Piercamillo Davigo all'Anac? L'indiscrezione che trapela al Csm : ecco Chi sarà il sostituto di Cantone : Chi sostituirà Raffaele Cantone dopo il suo addio alla guida dell'Anticorruzione? Essendo un incarico di nomina governativa, la domanda non va fatta a Palazzo dei Marescialli, dove tuttavia, circolava un nome noto: "Andrà Piercamillo Davigo". Ipotesi assurda per Sebastiano Ardita, consigliere della

Secondo Hideo Kojima lo streaming sarà il futuro dei videogioChi : Durante una conferenza stampa al Comic Con 2019 dedicata a Death Stranding, il creatore di Metal Gear Hideo Kojima ha dichiarato senza troppi giri di parole che lo streaming sarà il futuro dei videogiochi:"Il gaming sarà streaming prima o poi. In futuro giochi e film si avvicineranno e confluiranno in una categoria simile, dunque credo andremo in contro ad un'era ricca di possibilità. Non parleremo solo di esperienze interattive e non ...

Basket – Hackett-Petrucci - tutto Chiarito? La comunicazione della Fip : sarà a Pinzolo come concordato : Nazionale A: Hackett al training camp di Pinzolo dal 26 luglio. Daniel si aggregherà alla squadra per l’allenamento di venerdì mattina Daniel Hackett sarà al training camp Azzurro a Pinzolo a partire, come concordato in precedenza, dal 26 luglio. L’atleta, a seguito di un colloquio avuto nel pomeriggio con il presidente Fip Giovanni Petrucci, sarà agli ordini del CT Meo Sacchetti per la sessione mattutina di venerdì.L'articolo Basket ...

MaChineGames : Wolfenstein Youngblood sarà un gioco "intrinsecamente politico" : Wolfenstein: Youngblood introdurrà un sacco di cose diverse per la serie, dalla sua non linearità, a 25-30 ore di contenuto. Ma gli sviluppatori faranno anche in modo che il titolo non sia troppo distante dall'identità della serie. Un elemento di collegamento, saranno i contenuti politici piuttosto ovvi, secondo il produttore esecutivo Jerk Gustafsson.Parlando con Stevivor, Gustafsson ha detto che a causa semplicemente della natura della serie e ...