Che cosa è cambiato in otto anni? L’evoluzione dei Samsung Galaxy Note in un’infografica

Cosa sta succedendo a Bio-on - l’unicorno italiano delle bioplastiChe : Lo stabilimento di Bio-on a Bologna (foto: Bio-on) Soffiano venti di tempesta in Borsa su Bio-on, società bolognese specializzata in bioplastica. Nei giorni scorsi Quintessential capital management, un fondo di investimento di New York, ha diffuso un rapporto in cui accusa l’azienda emiliana, quotata al listino Aim di Borsa italiana (dedicato alle piccole e medie imprese), di essere “una grande bolla, basata su tecnologia improbabile, con ...

Lago tossico definito Chernobyl - ragazzi si tuffano lo stesso - cosa è accaduto di terribile : C’è un Lago sul Monte Neme in Spagna, bellissimo da vedersi ma pericolosissimo. E’ un Lago che tutti conoscono perché è di un azzurro particolare che lo rende uno spettacolo per la vista ma il colore così bello dipende proprio dal suo altissimo grado di tossicità. Infatti, in queste acque si riversano sostanze tossiche chimiche che provengono da una miniera che è li vicino. Tanto questo Lago è tossico che è stato ribattezzato ...

Si conoscono la sera di fine anno - passano la notte insieme e poi si salutano - lui chiede aiuto in rete per ritrovarla e quando la ritrova accade una cosa Che non si aspettava : Un ragazzo, Reese McKee la sera di fine anno ha conosciuto una ragazza nel locale dove stava festeggiando l’ultimo giorno dell’anno. Il locale era a Hong Kong. Dopo aver trascorso la serata insieme hanno deciso anche di trascorrere la notte e poi la mattina dopo si sono divisi e ognuno è tornato alla sua vita. Ma Reese era ossessionato dal pensiero di quella ragazza e, una volta tornato nella sua città, ha aperto una pagina face book ...

WhatsApp somiglierà sempre più a Telegram : ecco Che cosa cambierà : Con oltre un miliardo e mezzo di utenti, WhatsApp è la piattaforma di messaggistica istantanea più diffusa e utilizzata al mondo. Anche per questo motivo, ogni volta che da...

L’addio a Big Little Lies 2 tra elogi e polemiChe - cosa salvare di una stagione apprezzabile ma non fondamentale : Big Little Lies 2 si è conclusa con un finale aperto che sembra dire troppo eppure troppo poco. Molti credono che l'ingresso delle Monterey Five nel commissariato sia stata una mossa banale e frustrante, qualcosa che avrebbe potuto verificarsi benissimo nel finale della prima stagione. Ed è vero, almeno in parte. Settimana dopo settimana è parso sempre più chiaro come il principale problema di Big Little Lies 2 fosse una trama carente. ...

Donna fa jogging - passa un uomo Che la palpeggia e lei fa una cosa incredibile : Una Donna stava facendo jogging quando, ad un certo punto le si è avvicinato un uomo che l’ha palpeggiata e poi è andato via. L’uomo non poteva certo sapere che la Donna è una personal trainer in una palestra a Cambridge, in Massachusetts. La Donna sicura delle sue capacità, non ha esitato un attimo a rincorrere l’uomo e a massacrarlo di botte. La Donna è una un’ex soldatessa israeliana e per lei è stato semplice, dopo aver raggiunto ...

Bimbo di 10 anni con la catena al collo perché il papà è uscito di casa - cosa accade dopo : Un papà ha messo al collo del suo bambino di 10 anni una catena e poi è uscito di casa per accompagnare la seconda moglie in ospedale per partorire. Il bambino è riuscito a liberarsi e ha trovato rifugio in un negozio vicino casa. Da li il proprietario del negozio ha chiamato la polizia che è immediatamente intervenuta . Il bambino non voleva che si chiamasse la polizia perché aveva paura del padre ma il titolare del negozio è ...

Renato Pozzetto : “Umberto Bossi mi ha aiutato quando ho avuto problemi in Rai. Salvini? Cosa vuoi dire a uno Che fa il 40%? Che è un pirla?” : “Il ragazzo di campagna”, “7 chili in 7 giorni”, “Un povero ricco” sono solo alcuni dei film cult di Renato Pozzetto, uno degli attori più amati del nostro cinema degli Anni 80. A 79 anni (appena compiuti il 14 luglio) l’attore è un vulcano di idee e ha diversi progetti in ballo, come ha spiegato al magazine “7” del Corriere della Sera. Anzitutto un film dal titolo “Un mucca in paradiso” con protagonista un contadino che va sul Bosco ...

ParCheggio gratis Legge 104 : cosa dice la sentenza della Cassazione : Parcheggio gratis Legge 104: cosa dice la sentenza della Cassazione I titolari di Legge 104 possono contare anche su diverse agevolazioni relative alla circolazione e alla sosta dei veicoli: basta anche solo l’esposizione del contrassegno invalidi. Legge 104: disabili e strisce blu D’altra parte, anche i disabili titolari di Legge 104 sono tenuti a pagare il Parcheggio sulle strisce blu a pagamento come tutti gli altri automobilisti: ...

Cosa succede nel cervello quando ci si arrende di fronte a qualcosa Che si desidera : Gli scienziati hanno osservato attentamente il cervello dei topi e adesso sanno Cosa succede quando rinunciamo a qualCosa. Vediamo insieme come gli esperti sono giunti a questa conclusione e Cosa dobbiamo sapere sull'attività del cervello nel momento in cui si decide di rinunciare a qualCosa che si vorrebbe.Continua a leggere

Aurora Ramazzotti pubblica per sbaglio il numero di MiChelle Hunziker. Ecco cosa è accaduto : Michelle Hunziker, poche ore fa, è stata vittima di un siparietto tragicomico. Il suo numero di cellulare, infatti, è finito su Instagram a causa di Aurora, sua figlia. La giovane Ramazzotti ha pubblicato in... L'articolo Aurora Ramazzotti pubblica per sbaglio il numero di Michelle Hunziker. Ecco cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Estate : ragni - zecChe - pulci e meduse - cosa fare in caso di puntura : Dai ragni alle zecche, dalle zanzare alle pulci, dalle cimici agli imenotteri, passando per le meduse e le tracine, fino ad arrivare alle vipere. Al mare come in montagna, in Italia come in Paesi esotici, in Estate sono sempre più frequenti le punture di insetti e i morsi di animali che, se non curati correttamente, possono rappresentare un rischio per la salute. Dall’Associazione mondiale per le malattie infettive e i disordini ...

LETTURE/ Oltrepassare la "cosa" : la sconfitta poetica di NietzsChe : Feltrinelli ha raccolto in volume tutti i testi poetici di Nietzsche. Si avvalse della "finzione" per non essere limitato dal logos, ma fu sconfitto

MotoGp – Dovizioso non ha dubbi : “Jorge Lorenzo in Honda? Una cosa da pazzi - la scelta peggiore. Vi spiego perchè” : Andrea Dovizioso si è soffermato a parlare dei rivali della Honda: mentre Jorge Lorenzo è stato ‘costretto’ a fare una scelta molto complicata, Marquez risulta invece il vero fenomeno della scuderia giapponese Mentre Marc Marquez domina il Motomondiale senza sforzarsi più del dovuto, Andrea Dovizioso non sembra in grado di poterlo impensierire. Il duello che ha segnato gli ultimi anni di MotoGp ha tutta l’aria di ...