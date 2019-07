Caso Emanuela Orlandi | ripresa l’analisi delle ossa nel cimitero teutonico GALLERY

Caso Emanuela Orlandi : “Chi sa parli - non si spiega tutto quello che sta succedendo - comprese le lettere” : Nonostante siano passati 36 anni, continua a tenere banco il Caso Emanuela Orlandi, la 15enne cittadina vaticana misteriosamente scomparsa il 22 giugno 1983. Dopo l’apertura di due tombe, risultate vuote, al Cimitero Teutonico Vaticano, sono stati aperti due ossari da dove sono emerse migliaia di ossa, non tutte appartenenti a persone adulte. Le operazioni proseguiranno il 27 luglio, con un’analisi morfologica dei reperti contenuti negli ...

Caso Orlandi - migliaia di resti ritrovati negli ossari del Cimitero Teutonico. La famiglia : potrebbero esserci quelli di Emanuela : Esperti medico-legali al lavoro in due ossari sotterranei in Vaticano, nel quadro delle attività istruttorie delle autorità d'Oltretevere sul Caso di Emanuela Orlandi. Si sono...

Caso Emanuela Orlandi - aperti gli ossari del cimitero Teutonico : trovate migliaia di ossa : Continua, in Vaticano, la ricerca dei resti di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa in circostanze tutt'ora misteriose il 22 giugno 1983, all'età di 15 anni. Come ha reso noto Alessandro Gisotti, portavoce della Santa Sede, nel pomeriggio di oggi, sabato 20 aprile, si sono concluse, dopo 6 ore, le incombenze istruttorie che hanno portato all'apertura degli ossari del cimitero Teutonico. Lo scorso 11 luglio, le tombe di due principesse tedesche ...

EMANUELA ORLANDI - "MIGLIAIA DI OSSA" NELLE BOTOLE/ Il genetista : "Caso resta aperto" : EMANUELA ORLANDI, trovate "migliaia di ossa" NELLE BOTOLE del Cimitero Teutonico del Vaticano. Il genetista: "Il caso resta aperto".

Caso Emanuela Orlandi - perito di famiglia : “Trovate migliaia di ossa” : “Sono state trovate migliaia di ossa quindi si ipotizza la presenza dei resti di qualche decina di persone. Ci sono ossa lunghe, piccole, alcune frammentate. Sono ammucchiate in una cavità di qualche metro cubo. Non ci aspettavamo così tante ossa“: lo ha dichiarato Giorgio Portera, perito della famiglia Orlandi, dopo l’apertura di due ossari nel cimitero Teutonico in Vaticano. “Ci sono anche ossa craniche, più o meno ...

Caso Emanuela Orlandi - il Vaticano : "Individuati due ossari - esame il 20 luglio" : Tra gli Anni Sessanta e Settanta il Cimitero Teutonico ha subito alcuni lavori di ristrutturazione: la Santa Sede avvierà perizie per verificare le conseguenze sul Caso delle spoglie delle due principesse

Caso Emanuela Orlandi e quelle tombe vuote - il Vaticano : “Nessun giallo” : Il direttore editoriale dei media vaticani ribadisce: la decisione di aprire le tombe nel Cimitero Teutonico, trovate poi...

Caso Emanuela Orlandi - mistero sulle ossa delle principesse. La rivelazione : “Membri della Banda della Magliana sanno cosa è successo” [FOTO e VIDEO] : Regna ancora il mistero sul Caso di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa in circostanze inspiegabili nel giugno del 1983. Ieri sono state aperte due tombe nel Cimitero Teutonico dopo diverse segnalazioni e il mistero si è infittito ulteriormente. Il giorno dopo l’apertura delle tombe, il Vaticano precisa che il risultato, che ha “sorpreso tutti”, “smentisce” l’ipotesi che Emanuela Orlandi fosse sepolta lì e ...

Caso Emanuela Orlandi : l'11 luglio si aprono due tombe in Vaticano : Il Caso di Emanuela Orlandi potrebbe essere, finalmente, ad una svolta. Oggi, giovedì 11 luglio, verranno aperte due tombe nel Cimitero Teutonico sito all'interno delle mura del Vaticano. All'interno vi potrebbero essere i resti della ragazza scomparsa il 22 giugno 1983, all'età di 15 anni. Il fratello Pietro, che da sempre si batte per la verità, ha commentato: "Finalmente, c'è un segnale, una collaborazione concreta che apprezzo ...

Caso Emanuela Orlandi : oggi l’apertura di 2 tombe “per evitare fraintendimenti” : “Alle 8.15 di stamani, dopo una preghiera davanti ai due sepolcri guidata dal Rettore del Collegio Teutonico, sono iniziate regolarmente le operazioni al Campo Santo Teutonico nell’ambito delle incombenze istruttorie del Caso Orlandi. Non è possibile prevedere, al momento, i tempi di durata per concludere tali operazioni, che vedono impiegate una quindicina di persone“: lo ha reso noto il direttore “ad interim” ...