Carabiniere ucciso - Elder Lee faceva uso di psicofarmaci - nella sua stanza trovato Xanax. L'omicida non ha risposto al gip : Due agiati teenager californiani cercano cocaina per una ordinaria notte di sballo nella movida romana. Trovano due carabinieri in borghese accorsi per bloccare un tentativo di estorsione. Uno dei...

Carabiniere ucciso a Roma - l'assassino Elder Lee fa uso di psicofarmaci : ecco cosa c'era nella sua stanza : Elder Finnegan Lee, l'assassino del Carabiniere Mario Cerciello Rega, fa uso di psicofarmaci. La clamorosa rivelazione è emersa dall'inchiesta della Procura di Roma. nella stanza dell'albergo di lusso dove alloggiava insieme all'altro ragazzo fermato, Christian Gabriel Natale Hjort, gli inquirenti -

Carabiniere ucciso a Roma : Di Maio invita lo Stato a farsi un esame di coscienza : Dopo le parole di Saviano sui social, che ha accusato gli esponenti politici di aver strumentalizzato la vicenda a fini razzisti, il vicepremier Luigi Di Maio ha espresso su Facebook suoi pensieri riguardanti la morte del Carabiniere e in particolar modo la situazione della sicurezza nella Capitale: "I carabinieri dovrebbero mostrare il proprio valore con la vita, mai con la morte" ha scritto. Il cordoglio del Ministro su Facebook Il post del ...

Carabiniere ucciso a Roma – I due americani non rispondono al gip. Lee fa uso di psicofarmaci e avevano bevuto : Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjorth si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al gip che li ha interrogati per la convalida del fermo. I due cittadini americani di 19 e 18 anni sono accusati di concorso in omicidio aggravato e tentata estorsione per l’uccisione del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, avvenuta nella notte tra il 25 e 26 luglio scorsi in pieno centro a Roma. In merito alla ...

Carabiniere ucciso - Salvini rompe il silenzio. E fa un annuncio che scatena il caos : Il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, non si lascia scappare l’opportunità di soffiare sul fuoco, dopo la morte del Carabiniere Mario Cerciello Rega. E subito rincara la dose, usando parole d’odio. Lo fa, ovviamente, sfruttando i suoi canali social: su Facebook è infatti apparso un post relativo alla pena di morte usata negli Stati Uniti dell’amico Donald Trump, per quanto riguarda gli assassini. E subito i suoi seguaci si sono ...

Lo studente americano che ha ucciso il Carabiniere fa uso di psicofarmaci : Avevano bevuto alcolici i due studenti americani fermati per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega. Inoltre, Elder Finnegan Lee, il giovane che avrebbe accoltellato il militare dell'Arma, fa uso di psicofarmaci: in particolare, gli è stato trovato dello Xanax. È quanto si apprende da fonti inquirenti che seguono la vicenda. In concorso con Elder è stato arrestato, per le stesse ipotesi di reato, ...

Amedeo Grieco e il Carabiniere ucciso/ "Fate il tifo su assassini - non state bene..." : Amedeo Grieco, sfogo su Instagram sul carabiniere ucciso: "Fate il tifo su assassini, non state bene...". E Claudio Marchisio condivide.

Carabiniere ucciso - il commento forse di una prof : 'Non se ne sentirà la mancanza' : Un Carabiniere è stato brutalmente ucciso a Roma da due giovani di origine americana. L'omicidio del militare, il 35enne Mario Cerciello Rega, ha scatenato diverse polemiche nel mondo della politica e dell'opinione pubblica. Nelle ultime ore sta facendo discutere un commento particolarmente duro apparso sui social, espresso da una probabile professoressa di Novara. L'insegnante (ancora non è sicuro che si tratti realmente di una prof) ha scritto ...

ESCLUSIVO Carabiniere ucciso : prove - accuse - testimonianze : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – di Silvia Mancinelli I presunti assassini del vicebrigadiere sono Christian Gabriel Natale Hjorth ed Elder Finnegan Lee. Ne sono convinti i magistrati e i carabinieri che a tempo di record avrebbero risolto il caso. I due giovani hanno 19 anni uno e 20 l’altro e sono cittadini americani. Sarebbero stati loro, secondo il decreto di fermo firmato dal pubblico ministero Maria Sabina Calabretta e dal ...

Conclusa l’autopsia sul Carabiniere ucciso da un americano - l’ambasciata USA : “gli daremo massima assistenza legale” : Si è Conclusa poco fa all’istituto di medicina del Verano l’autopsia sul corpo del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, ucciso due notti fa con otto coltellate inferte dal 19enne americano, Elder Finnegan Lee, accusato ora di omicidio in concorso con il suo complice, Christian Gabriel Natale Hjort. L’esame è stato eseguito dal professor Antonio Grande. Presenti anche degli uomini del nucleo investigativo dei ...

Carabiniere ucciso a Roma - scena muta di Elder Lee davanti al gip : l'avvocato la spiega così : "Il ragazzo si è avvalso della facoltà di non rispondere, è un ragazzo di 19 anni molto provato dalla situazione. Per rispetto del militare è meglio stare in silenzio". Queste le parole scelte dall'avvocato di Elder Lee, il giovane americano che ha confessato di aver ammazzato a coltellate il carabi

Carabiniere ucciso - Elder Finnegan Lee e Natale Hjorth non rispondono al gip : il coltello nascosto nel soffitto dell’hotel : I due cittadini americani fermati per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega hanno cercato di occultare anche i vestiti sporchi di sangue. A uccidere sarebbe stato il 19enne Lee. Entrambi sono accusati di omicidio e tentata estorsione