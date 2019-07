Carabiniere ucciso a Roma | insegnante scrive | “Uno di meno | non ne sentiremo la mancanza”

Carabiniere ucciso - "uno di meno" Bufera per il post di un'insegnante : "uno di meno, e chiaramente con uno sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza". Si tratta del commento alla morte di Mario Cerciello Rega, il vice brigadiere dei carabinieri ucciso due notti fa a Roma, che compare sulla pagina Facebook di... Segui su affaritaliani.it

Carabiniere ucciso a Roma - Parenzo a Giorgia Meloni : 'Che vergogna nazionale' : L'uccisione di Mario Cerciello Rega rappresenta già di per sé una pagina drammatica della storia recente dell'Italia. Un "servitore dello Stato" ucciso a coltellate è una ferita che necessiterà di tempo per rimarginarsi. Il fatto che, ad un certo punto, si era ipotizzato che i responsabili fossero nordafricani, aveva fatto sollevare un polverone a livello politico e mediatico. La confessione da parte di un giovane americano, invece, sembra aver ...

Carabiniere ucciso - la moglie : «Voleva dei figli e scelse Roma per dargli un futuro migliore» : Si amavano, esageratamente. «Ti sposerei ogni giorno, mi diceva. Meraviglioso amore mio, mi chiamava». Come Romeo e Giulietta, ma felici e contenti. Straziante sentirlo raccontare da...

Carabiniere ucciso per un grammo di cocaina : così Elder Lee ha freddato il vice brigadiere ?Mario Cerciello Rega : ucciso per un grammo di cocaina. Questo è quanto voleva il giovane americano Elder Lee Finnegan per restituire lo zaino strappato al pusher e per questo ha ucciso Mario Cerciello...