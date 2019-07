Carabiniere assassinato a Roma | per Saviano è uno ' strumento politico contro i migranti'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 27 luglio 2019) La morte delMario Cerciello Rega avvenuta apochi giorni fa, sta scatenando sul web numerosi commenti, anche da parte di personaggi famosi che si esprimono pubblicando post su Facebook a riguardo. "Non so se sono stranieri o meno, in tal caso che il carcere se lo facciano a casa loro" ha scritto Di Maio, "lavori forzati in carcere", ha postato il leader leghista Salvini. Uno dei messaggi a riguardo che sicuramente sta facendo discutere è quello dello scrittore e giornalista Roberto, che tramite i suoi canali ufficiali ha commentato la faccenda soffermandosi sulle dinamiche che hanno condotto alla morte dell'uomo, un vicebrigadiere di soli 35 anni, che ha perso la vita per otto coltellate che gli sono state inflitte da uno studente americano. Il post è stato scritto dopo i primi rumors che ipotizzavano che gli assassini fossero nordafricani, notizia smentita ...

