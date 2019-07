CALCIOMERCATO ROMA NEWS Il baby Providence ad un passo! | ultime notizie

CALCIOMERCATO ROMA News/ Dzeko sempre più convinto dell'addio - ultime notizie - : Calciomercato Roma, oggi 25 luglio 2019 ultime notizie: le trattative, le voci e le indiscrezioni sulle operazioni portate avanti dai bianconeri.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ L'agente di Hysaj apre alla cessione - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, oggi 24 luglio 2019, ultime notizie: si complica l'affare Alderweireld, intanto spunta tra Higuain e Diaz il nome di Moraes.

CALCIOMERCATO ROMA - Suso più vicino : Nzonzi in uscita - il sogno resta Higuain : Calciomercato Roma- Come evidenziato nelle ultime ore, la Roma sarebbe pronta ad affondare il colpo su Suso. L’esterno offensivo spagnolo resta il primo obiettivo del mercato offensivo dei giallorossi, specie dopo la cessione di El Shaarawy. Il Milan valuta il giocatore circa 40 milioni di euro, la Roma potrebbe tentare l’affondo contando sulla possibile cessione […] L'articolo Calciomercato Roma, Suso più vicino: Nzonzi in ...

CALCIOMERCATO Inter - Politano potrebbe lasciare Milano : sarebbe nel mirino della Roma : L'Inter è pronta a disputare la seconda partita di International Champions Cup contro la Juventus, dopo la sconfitta per 0-1 subita contro il Manchester United. A tenere banco, però, erano state le parole rilasciate da Antonio Conte alla vigilia del match con i Red Devils. Il tecnico salentino ha chiesto un'accelerata sul mercato in modo da avere al più presto a disposizione i rinforzi a lui promessi. Il successivo vertice con la proprietà lo ...

CALCIOMERCATO ROMA - l’annuncio di De Sanctis : “Prenderemo un altro difensore centrale” : “Sappiamo che da qui in avanti dobbiamo fare un altro ingresso di un difensore centrale. Tutte le altre decisioni verranno prese sempre tenendo presenti i parametri tecnici e i parametri economici“. Breve ma chiaro il team manager della Roma Morgan De Sanctis, che ha parlato di mercato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Gianluca Mancini. Roma, prima conferenza di Mancini: “Fonseca come Gasperini. ...

CALCIOMERCATO Milan News/ La Roma offre Nzonzi per Suso - Ultime notizie - : Calciomercato Milan News, oggi 23 luglio 2019: è ormai fatta per l'arrivo di Angel Correa. Si lavora per rinforzare la difesa con Todibo del Lione

CALCIOMERCATO ROMA - la proposta al Milan per Suso : la contropartita può essere Nzonzi : Calciomercato Roma – La Roma si sta muovendo in entrata ed in uscita, l’intenzione del club giallorosso è quella di riscattare l’ultima deludente stagione. L’intenzione è quella di rinforzare pesantemente in attacco considerando anche la probabile cessione di Edin Dzeko, per il sostituto si attende la risposta di Gonzalo Higuain con il Pipita che però si sta mettendo in mostra con la maglia della Juventus. Nel ...

CALCIOMERCATO ROMA - Alderweireld si sbilancia sul futuro : “Credo che rimarro’ al Tottenham, io qui sono felice”. Sono le dichiarazioni di Toby Alderweireld, il difensore negli ultimi giorni è stato accostato con insistenza al club giallorosso, la trattativa è risultata sempre in salita, adesso le dichiarazioni del calciatore sembrano allontanarlo ulteriormente dall’Italia. “Mi aspetto di restare ancora agli Spurs in questa stagione. Questo e’ il mio obiettivo: ...