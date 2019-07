Calciomercato | le ultime | Genoa grandi firme | doppio colpo del Lecce e tutti gli

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2019) Ilè sempre più nel vivo, sono ore caldissime per quanto riguarda le squadre del campionato di Serie A e non solo. Ilè scatenato, pronti due colpi per l’allenatore Liverani: si tratta del difensore Magnani dell’attaccante Babacar, per entrambi accordo con il Sassuolo per unprestito, il primo con diritto di riscatto, il secondo con obbligo, a questo punto sembra sfumare definitivamente Yilmaz.letteralmente scatenato, ai dettagli Lucas Silva dal Real Madrid per 4 milioni di euro e si proverà il colpaccio per uno tra Borja Valero e Biglia, per la fascia il sogno è Bruno Peres, Boateng non è sicuro di rimanere al Sassuolo, nelleore si è riaperta la pista che porta all’Eintracht Francoforte. Incubo Milan e Juventus, follie di mercato in attacco: da Cutrone a Dybala, le mosse che fanno infuriare i tifosiobiettivi ...

