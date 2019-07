CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS Ag Demiral | ' Non lascia i bianconeri' | ultime notizie

CALCIOMERCATO JUVENTUS : Kean verso la Premier - il Milan 'molla' Demiral : Il Calciomercato della Juventus è sempre più concentrato sulle uscite. Dopo i tanti colpi in entrata servono alcune cessioni e sarà soprattutto l’attacco a cambiare pelle. Le voci insistenti su Romelu Lukaku e Mauro Icardi significano che Sarri ha bisogno di un grande centravanti. Così non ci sarebbe più spazio per due tra Moise Kean, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain. Cessioni possibile anche per Paulo Dybala che l’1 agosto tornerà a Torino per ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS - cessioni : due club sul pilastro bianconero : Calciomercato Juventus – Non solo mercato in entrata. Paratici si stra concentrando soprattutto sulle cessioni. Oltre i vari Higuain, Mandzukic e (forse) Cancelo, c'è da sistemare anche la questione Khedira. Il tedesco, pupillo e uomo chiave della Juventus di Allegri, per età e condizione fisica non sembra più rientrare nei piani di Sarri e sarebbe

CALCIOMERCATO JUVENTUS : clamoroso inserimento per Lukaku. E' guerra : Calciomercato Juventus: la società bianconera si inserisce nella trattativa tra l'Inter e Lukaku. "È guerra totale tra Juventus e Inter". Sono queste le espressioni usate dal Corriere dello Sport per descrivere lo stato dei rapporti tra le due società, con la Juve che nelle ultime ore si sarebbero interessati a Romelu Lukaku. Calciomercato Juventus: clamoroso inserimento

CALCIOMERCATO Inter News/ Per Lukaku occhio alla Juventus! - Ultime notizie - : Calciomercato Inter News, oggi 27 luglio 2019: i nerazzurri devono fare molta attenzione alla Juventus nella corsa a Romelu Lukaku.

CALCIOMERCATO JUVENTUS - sfida lanciata all’Inter per Lukaku : Dybala possibile contropartita per lo United : La Juventus fa sul serio per l’attaccante belga, lanciando la sfida all’Inter da tempo sul giocatore Non solo l’Inter, anche la Juventus si è messa sulle tracce di Romelu Lukaku. Il club bianconero ha intenzione di soffiare l’attaccante belga ai nerazzurri, che continuano ad avere problemi nel trovare l’intesa economica con il Manchester United. AFP/LaPresse La richiesta di 83 milioni è troppo eccessiva per la ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS - da Cancelo a Dybala : ecco chi può partire : Calciomercato Juventus – La Juventus prova a mettere il turbo per quanto riguarda le cessioni. Paratici è appena tornato in Italia dalla ‘missione’ in Inghilterra. Per la Premier League, il ds ha sulla lista d’uscita i vari Perin (Aston Villa), Kean (Everton), Khedira (Wolverhampton) e ovviamente Joao Cancelo per il quale è ancora viva la trattativa – da 50-60 milioni di euro – col Manchester City. ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS - il sogno potrebbe avverarsi - Neymar ora è molto più vicino : Neymar è il sogno proibito dei tifosi bianconeri. Una coppia in attacco composta dal giocatore brasiliano e da Cristiano Ronaldo farebbe paura a tutti. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Neymar avvicinano sempre più il giocatore alla Juventus. Il giocatore brasiliano ha fatto sapere ai dirigenti del Paris Saint Germain che vuole cambiare aria. La prova è che il giocatore brasiliano non sarà in campo nell’amichevole della squadra ...

CALCIOMERCATO - Antonio Cassano sogna un clamoroso scambio tra Inter e Juventus : L’ex pipe di Bari sembra aver deciso di lasciare per sempre il calcio ma di calcio ama sempre parlarne. Il forte, ma bizzarro, giocatore di Bari torna a parlare delle grandi del nostro campionato. Antonio Cassano ha indossato le maglie del Bari, della Roma e poi ha giocato nelle fila dell’Inter, Milan, Roma e Parma. Secondo il fantasista l’Inter non dovrebbe prendere il centravanti belga Romelu Lukaku ma puntare tutto su un giocatore ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS - Dybala : Tottenham respinto - servirebbero 40 milioni in più : Le ultime notizie del Calciomercato della Juventus riguardano Paulo Dybala. La Stampa, in edicola oggi e ripresa anche in Spagna da AS, racconta la trattativa che sarebbe stata intavolata tra bianconeri e Tottenham per la Joya, la quale potrebbe continuare nonostante ci sia molta differenza tra domanda e offerta. Oltre ai vice Campioni d’Europa anche Paris Saint Germain e Manchester United sono interessate e potrebbero partire all’assalto. ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS : la Juve sfida il Bayern Monaco per Sanè : Calciomercato Juventus: l'alternativa a Chiesa potrebbe essere il giovane nazionale tedesco Sanè . E' risaputo che il calciatore teutonico del Manchester City Leroy Sanè sia l'obiettivo dichiarato del Bayern Monaco per sostituire Franck Ribery ed Arjen Robben. Il giocatore, reduce da una stagione tra alti e bassi in Inghilterra, non è più considerato incedibile dal

CALCIOMERCATO JUVENTUS - stando al Mundo Deportivo : Dybala e Matuidi per arrivare a Neymar : Dopo gli affari Hazard-Real Madrid, Griezmann-Barcellona e De Ligt-Juventus, il mese di agosto potrebbe regalare altre grandi novità dal punto di vista del Calciomercato. Si attendono infatti notizie sul fronte Pogba, che ha chiesto la cessione al Manchester United ma che la società inglese vorrebbe tenere, e soprattutto da Neymar. Il centrocampista offensivo brasiliano ha dichiarato di voler lasciare il Paris Saint Germain, e secondo le ultime ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS : due giocatori e soldi per Chiesa : Calciomercato Juventus: le ultime sulla trattativa infinita per Federico Chiesa. Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica torinese Tuttosport , la più recente idea dei dirigenti bianconeri è quella di inserire i cartellini di neo-acquisti per poter portare a Torino l'attaccante esterno della Fiorentina Federico Chiesa. Calciomercato Juventus: due giocatori e soldi per Chiesa In particolare,

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Il Tottenham in pressing su Dybala : pronta l’offerta shock ai bianconeri : Il Tottenham spinge per l’arrivo di Paulo Dybala e, secondo la stampa britannica è pronto a fare follie: offerta importante che fa vacillare la Juventus Non solo acquisti ma anche qualche cessione importante. La Juventus valuta offerte per i suoi gioielli che non sembrano avere un ruolo da protagonista nell’11 bianconero di Maurizio Sarri. Uno di questi, probabilmente il più importante, è Paulo Dybala, chiuso dalla grande ...