Calciomercato Juventus | Kean verso la Premier | il Milan ' molla' Demiral

(Di sabato 27 luglio 2019) Ildellaè sempre più concentrato sulle uscite. Dopo i tanti colpi in entrata servono alcune cessioni e sarà soprattutto l’attacco a cambiare pelle. Le voci insistenti su Romelu Lukaku e Mauro Icardi significano che Sarri ha bisogno di un grande centravanti. Così non ci sarebbe più spazio per due tra Moise, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain. Cessioni possibile anche per Paulo Dybala che l’1 agosto tornerà a Torino per incontrare i dirigenti e il tecnico bianconero e capire quale potrà essere il suo futuro. Intoccabili Cristiano Ronaldo e Bernardeschi, sono in salita le quotazioni di permanenza di Cuadrado e Douglas Costa, molto utili nel nuovo 4-3-3.: l’Everton vuolema ci sono degli ostacoli La trattativa più calda per ildellasul fronte cessioni è quella per Moise. L’azzurrino, a soli 19 anni, è ...

romeoagresti : La #Juventus NON apre alla cessione di #Demiral ???????? ?? - MarcoBovicelli : Duello #Inter-#Juventus per #Lukaku: pronta nuova offerta ???? (70 MLN più bonus ad arrivare a 75), i ???? pensano a… - DiMarzio : #Juventus, #Khedira in uscita: anche la #Fiorentina interessata?? -