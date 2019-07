CALCIOMERCATO INTER NEWS Idea Cavani se saltasse Lukaku | Ultime notizie

CALCIOMERCATO 27 luglio sabato : Chiesa-Juve - nuove conferme. Pepè-Napoli - è fatta. Inter - via anche Politano? : Calciomercato 27 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi sabato 27 luglio. JUVENTUS– Chiesa resta il primo obiettivo offensivo per la Juventus. 70 milioni le richieste viola, richieste che la Juventus potrebbe soddisfare cedendo Dybala e incassando circa 70-80 milioni di euro. Inter– Lukaku si avvicina: la sensazione è che Marotta e Ausilio proveranno l’affondo […] L'articolo Calciomercato 27 luglio sabato: Chiesa-Juve, ...

CALCIOMERCATO INTER News/ Per Lukaku occhio alla Juventus! - Ultime notizie - : Calciomercato Inter News, oggi 27 luglio 2019: i nerazzurri devono fare molta attenzione alla Juventus nella corsa a Romelu Lukaku.

CALCIOMERCATO Juventus - sfida lanciata all’Inter per Lukaku : Dybala possibile contropartita per lo United : La Juventus fa sul serio per l’attaccante belga, lanciando la sfida all’Inter da tempo sul giocatore Non solo l’Inter, anche la Juventus si è messa sulle tracce di Romelu Lukaku. Il club bianconero ha intenzione di soffiare l’attaccante belga ai nerazzurri, che continuano ad avere problemi nel trovare l’intesa economica con il Manchester United. AFP/LaPresse La richiesta di 83 milioni è troppo eccessiva per la ...

CALCIOMERCATO INTER - Conte vuole un centrocampo da sogno - Marotta vicinissimo al guerriero Arturo Vidal : Uno dei centrocampisti più forti in assoluto potrebbe essere il rinforzo da sogno per la squadra nerazzurra. Antonio Conte ha chiesto un centrocampo forte e con uomini in grado di difendere ma anche di offendere. Dopo gli acquisti dei giovani ma validissimi Barella e Sensi, Marotta punta tutto su un fortissimo centrocampista del Barcellona, autore di 3 goal e 7 assist nella passata stagione , stiamo parlando di Arturo Vidal. Il ...

CALCIOMERCATO - le ultime : bomba dalla Francia sul Milan - è fatta per Rafael Leao! Colpo in prospettiva dell’Inter : ultime ore caldissime nelle ultime, importanti novità di Calciomercato. La bomba sul Milan arriva dalla Francia, secondo quanto riportato da Rmc Sport, i rossoneri avrebbero chiuso l’acquisto di Rafael Leao, attaccante classe 1999 del Lilla, operazione da 35 milioni di euro e portata avanti da Mendes, il Lilla prenderebbe dal Milan il giovane difensore 19enne Tiago Djalo. Il calciatore era nel mirino anche del Napoli, adesso i ...

CALCIOMERCATO - Antonio Cassano sogna un clamoroso scambio tra Inter e Juventus : L’ex pipe di Bari sembra aver deciso di lasciare per sempre il calcio ma di calcio ama sempre parlarne. Il forte, ma bizzarro, giocatore di Bari torna a parlare delle grandi del nostro campionato. Antonio Cassano ha indossato le maglie del Bari, della Roma e poi ha giocato nelle fila dell’Inter, Milan, Roma e Parma. Secondo il fantasista l’Inter non dovrebbe prendere il centravanti belga Romelu Lukaku ma puntare tutto su un giocatore ...

CALCIOMERCATO INTER - arriva l’ufficialità : Miranda firma con lo Jiangsu : Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata pochi minuti fa: Joao Miranda rescinde con l’Inter e firma con lo Jiangsu. Ecco la nota del club nerazzurro sul sito ufficiale. Calciomercato Inter, è fatta per Miranda allo Jiangsu “MILANO – F.C. Internazionale Milano comunica di aver raggiunto l’accordo di risoluzione consensuale del contratto con Joao Miranda, che si accorderà con lo Jiangsu Suning. Il difensore ...

CALCIOMERCATO INTER - è fatta per Miranda allo Jiangsu : Le sue parole non avevano fatto presagire nulla di certo in merito alla sua presenza in nerazzurro, e infatti così è: Joao Miranda ha firmato il contratto che lo lega alla società cinese dello Jiangsu, l’altra squadra di proprietà di Suning. Calciomercato Inter, Miranda tentato dalla Cina: “Se resto a Milano? Non so…” Dopo la visita del difensore nella sede del club dell’Inter, la definizione dell’affare, con la ...

CALCIOMERCATO Milan - continua la caccia ai rinforzi : interesse per Leao e Fazio (RUMORS) : Nel reparto offensivo del Milan, l'unica certezza e garanzia per la prossima stagione è Piatek. Tutti gli altri, da Cutrone a Suso, fino ad Andre Silva, Borini e Castillejo, sono in bilico e il club è disposto a venderli nel caso arrivi un'offerta interessante, Nella mente di Maldini e Boban, c'è l'idea di rivoluzionare l'attacco e mettere Angel Correa nel ruolo di centrocampista offensivo dietro Piatek e il giovane talento portoghese Rafael ...

CALCIOMERCATO Juve - interesse del Tottenham per Dybala (RUMORS) : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano sul futuro di Paulo Dybala, reduce da una stagione decisamente negativa, soprattutto a causa del ruolo di "tuttocampista" impostogli da Massimiliano Allegri. Il futuro della "Joya", come riporta la "Gazzetta dello Sport", è ad un bivio. Dybala ha deciso di tagliarsi quattro giorni di vacanza per arrivare prima a ...

CALCIOMERCATO INTER - le ultime su Lukaku : il belga atteso in Belgio per parlare con gli agenti : Calciomercato Inter, tiene sempre banco la vicenda Lukaku. Secondo quanto riferisce questa mattina il ‘Daily Mail’, l’attaccante è atteso in Belgio per un vertice con i suoi agenti mentre i nerazzurri proveranno a chiudere un accordo con lo United. Il caliciatore belga è tornato dal tour dei red devils in Asia alle 8.30 e si è diretto direttamente all’aeroporto di Manchester per prendere un altro volo in direzione ...

CALCIOMERCATO INTER - Miranda tentato dalla Cina : “Se resto a Milano? Non so…” : “resto all’Inter? Non lo so, sto andando a parlare“. Queste le parole del difensore nerazzurro Joao Miranda prima di entrare nella sede del club a Milano. Si parla di un Interessamento nei suoi confronti da parte dei cinesi dello Jiangsu, l’altra squadra sotto la proprietà di Suning. L’obiettivo è chiudere entro mercoledì, giorno in cui chiuderà il mercato nel paese asiatico.L'articolo Calciomercato Inter, ...

CALCIOMERCATO INTER - il presidente Zhang Jr. svela il futuro di Icardi : “nessun ripensamento - ecco cosa faremo” : Il numero uno del club nerazzurro ha parlato del futuro dell’attaccante argentino, confermando la sua partenza Il futuro di Mauro Icardi ormai è chiaro che sarà lontano dall’Inter, l’attaccante argentino non rientra nel progetto tecnico di Antonio Conte e lascerà il club nerazzurro insieme a Radja Nainggolan nel corso di questa sessione di mercato. LaPresse/Gerardo Cafaro Il neo allenatore del club di Suning ha parlato ...

CALCIOMERCATO INTER news/ Dzeko avanti tutta : si chiude il 31? - ultime notizie - : Calciomercato Inter news, per il nazionale bosniaco Edin Dzeko, la società nerazzurra conta di chiudere entro una settimana, ultime notizie,