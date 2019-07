Calciomercato Genoa | quasi fatta per Kamada | lunedì visite mediche e firma

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2019)vicino alla conclusione un bel colpo per il, infatti, potrebbe essere il giorno di Daichi, trequartista giapponese prossimo ai 23 anni di proprietà dell’Eintracht Francoforte, ma che nell’ultima stagione si è messo in luce in Belgio nelle fila del Sint-Truiden, mettendo a segno 16 reti e fornendo 9 assist. L’operazione è ormai in via di definizione e dopo leil giocatore firmerà il contratto con i rossoblu per raggiungere quindi la squadra ancora in ritiro in Francia.sarà il secondo giapponese a vestire la maglia dela 25 anni di distanza da Kazu Miura, primo nipponico giunto nel campionato italiano, peraltro ancora in attività.L'articoloperCalcioWeb.

DiMarzio : #Calciomercato | #Genoa, #Kamada in arrivo tra domani e lunedì ?? - DiMarzio : #Genoa, contatti avviati con il #Siviglia per Roque #Mesa ?? - DiMarzio : #Genoa, in arrivo #LucasSilva dal #RealMadrid???? -