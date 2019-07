Calcio | De Rossi al Boca | il video della sua presentazione al club argentino è emozionante

Calciomercato Fiorentina - Antognoni annuncia i prossimi obiettivi : “Sara’ una stagione complicata ma sappiamo di poter fare bene”. Sono le dichiarazioni all’Agenzia Italpress il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni, campione del mondo nel 1982 con la nazionale italiana, indicazioni sulla Fiorentina. “Ci rendiamo conto di arrivare da una stagione non semplice, ma abbiamo il potenziale giusto ed e’ tornato l’entusiasmo che si era un po’ ...

Roma - Trastevere Calcio - l'amichevole dei giallorossi sabato 20 luglio su RomaTv : Per la Roma di Paulo Fonseca ormai è ufficialmente iniziato il periodo delle amichevoli precampionato. Giovedì pomeriggio, infatti, i giallorossi hanno affrontato la formazione del Pro Calcio Tor Sapienza, militante in Serie D, sconfiggendola per 12 a 0, mentre sabato 20 luglio affronteranno un'altra squadra dilettantistica della Capitale quale il Trastevere. Anche questo match, come il precedente, sarà giocato a Trigoria a porte chiuse, ma sarà ...

Calciomercato - le trattative : l’Inter si fionda su Rebic - definiti gli ultimi dettagli per De Rossi al Boca : Ultime ore di Calciomercato caldissime, ecco tutte le ultime trattative in Serie A e non solo. L’Inter continua la ricerca ad un attaccante di primo livello da consegnare ad Antonio Conte ma la trattativa con Lukaku è ancora in una fase di stallo. Per questo motivo nelle ultime ore è tornato a scaldarsi il nome di Ante Rebic, calciatore dell’Eintracht Francoforte, nelle ultime ore è andato in scena un incontro con l’agente del ...

Calciomercato Serie A : De Rossi-Boca accordo probabile - Lukaku si avvicinerebbe all'Inter : Anche oggi mercoledì 17 luglio Calciomercato bollente in Serie A. Tutte le big sono a caccia di rinforzi in attesa del prossimo campionato e si stanno muovendo con decisione. A farlo nel migliore dei modi finora è stata soprattutto la Juventus, che dopo aver ingaggiato Rabiot e Ramsey è riuscita a trovare l'accordo con l'Ajax per il trasferimento del difensore De Ligt. E non è finita qui, visto che il club bianconero ha ancora altri colpi in ...

Calciomercato - le notizie del giorno : nome nuovo per il Napoli - prende forma la Roma - novità su De Rossi : Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti. Napoli, ATALANTA, BOLOGNA – Ultime ore calde di Calciomercato, ecco il punto con tutte le più importanti trattative. Secondo la rosea l’Atalanta ha aggiunto un nome nuovo alla lista dei difensori, si tratta di Gian Marco Ferrari del Sassuolo, previsti nuovi incontri per ...

Calciomercato - De Rossi ha deciso il suo futuro : l’ex capitano della Roma giocherà nel Boca Juniors [DETTAGLI] : Sono passati 51 giorni da quel 26 maggio in cui Daniele De Rossi ha calcato per l’ultima volta il prato dello Stadio Olimpico con la maglia della Roma. Il centrocampista pare aver deciso il suo futuro. Sarà ancora in campo, ma non in Italia. La sua pRossima destinazione è il Sudamerica, più precisamente l’Argentina. Secondo quanto riporta Sky Sport, De Rossi firmerà con il Boca Juniors, convinto dalle parole del suo ex compagno ...

Il prossimo campionato di Calcio di Serie A inizierà il 25 agosto : La stagione 2019/2020 del campionato di calcio di Serie A inizierà il prossimo 25 agosto con la prima giornata, e si concluderà il 24 maggio 2020. Lo ha annunciato la Lega Serie A, che ha anche comunicato che ci saranno

Calciomercato Juventus : martedì prossimo le visite mediche del difensore : Calciomercato Juventus: la trattativa che dovrà portare De ligt alla Juventus dall’Ajax sembra finalmente essere giunta al capolinea. Le ultime importanti novità provengono dal noto giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, che, come riportato da Tuttomercatoweb, ha prospettato una tempistica incoraggiante in merito all’arrivo del giocatore a Torino. Calciomercato Juventus: De Ligt, martedì prossimo le visite […] More

Calciomercato domenica 14 luglio : Fiorentina-De Rossi - il retroscena! Cancelo lascia la Juve? : Calciomercato 14 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 14 luglio FIORENTINA– Come riportato da Alfredo Pedullà nei giorni scorsi, la Fiorentina sarebbe l’unica squadra ancora in corsa per riuscire a mettere le mani su Daniele De Rossi. Il centrocampista difficilmente accetterà, occhio infatti ad un suo possibile approdo in FIGC. JUVENTUS– Dopo l’affare […] L'articolo Calciomercato domenica 14 luglio: ...

Calciomercato Roma - l’agente di Pau Lopez : “Lo voleva il Barcellona - ha scelto i giallorossi” : L’agente di Pau Lopez svela il retroscena prima della firma: “Mi hanno chiamato tre squadre di Premier oltre al Barcellona. Lui ha scelto la Roma”.“powered by Goal”Un lampo in un momento delicatissimo: il mercato della Roma prende quota con l’arrivo di Pau Lopez tra i pali, un trasferimento fortemente voluto dallo stesso giocatore, come riferisce l’agente dopo la firma sul contratto.Ai microfoni del ...

Calciomercato Roma - da Alderweireld a Higuain : tutti i nomi caldi per i giallorossi : Calciomercato Roma – La Roma si attiva sul mercato per regalare a Fonseca i giusti rinforzi. Il primo tassello da inserire è il difensore centrale da affiancare a Fazio. Perso Manolas, i nomi sono quelli di Toby Alderweireld del Tottenham e Gianluca Mancini dell’Atalanta. Il centrale belga ha una clausola da 30 milioni che, però, scadrà il 25 luglio. A quel punto la Roma proverà a prenderlo alla metà, visto il contratto in ...

Calciomercato Roma - occhi puntati in casa Real Madrid : nei prossimi giorni l’incontro per Mariano Diaz : Il club giallorosso ha messo nel mirino l’attaccante del Real Madrid, che non rientra nei piani di Zinedine Zidane Obiettivo importante per la Roma, che ha messo nel mirino Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid. Dopo l’incontro avvenuto negli scorsi giorni tra il club giallorosso e gli agenti del giocatore, a breve ne verrà organizzato un altro per compiere ulteriori passi verso la chiusura dell’accordo. Il confronto ...

Calciomercato Fiorentina - Benassi chiama De Rossi : “Saremmo felicissimi dovesse venire” : Benassi parla del possibile arrivo di De Rossi alla Fiorentina nel ritiro a Moena: “Ho pensato grandi cose in positivo, è un grande uomo”.“powered by Goal”Impegnato con la Fiorentina nel ritiro pre-stagionale a Moena, Marco Benassi ha parlato oggi in conferenza stampa. Diversi i temi affrontati dal centrocampista viola, il quale ha commentato anche l’ipotesi di vedere Daniele De Rossi a Firenze il pRossimo anno.Chiusa la ...