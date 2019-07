Brexit | frecciata atmosferica di Boris Johnson a Theresa May | “è una grande opportunità

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2019) Laè una “economica” ma è stata trattata daMay come “un imminente evento meteorologico avverso“. Lo ha detto il neo premier britannico. In un discorso a Manchester, dove ha ventilato nuovi investimenti nelle aree che al referendum suvotarono a favore,ha promesso di intensificare i negoziati sugli accordi commerciali post uscita dall’Ue e di implementare i porti liberi per dare impulso all’economia. L'articolodiMay: “è una, lei l’ha trattata come meteo avverso” Meteo Web.