BMX | Mondiali 2019 | Van Dendt e Willoughby nuovi campioni del mondo | azzurri non

(Di sabato 27 luglio 2019) L’olandese Twan Vanvince il Mondiale di BMX in programma a Zolder (Belgio). Il nuovo campione delsi è imposto in una finale frizzante e carica di pathos, ulteriormente complicata da una pioggia battente che ha reso ancor più epica la sua vittoria. Giornata trionfale per l’Olanda, almeno nel settore maschile, che completa una storica doppietta con la seconda posizione di Niek Kirmann, il grande favorito della vigilia. Il bronzo è, invece, andato al francese Sylvain Andre che ha preceduto il suo connazionale Jeremy Rencurel. L’unico azzurro in gara, Giacomo Fantoni, non riesce a centrare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, finendo sempre in quinta posizione nelle sue tre runs. Fra le donne, il successo è andato alla statunitense Alisache nel finale ha avuto la meglio sull’olandese Laura Smulders, grande favorita della ...

