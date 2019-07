Bimbo di pochi mesi in pericolo di vita | trasportato da Messina a Roma con volo speciale

Dramma in Trentino - Bimbo di 3 anni ucciso da un’auto a pochi passi da casa : Un bambino tre anni è stato investito e ucciso da un'auto ad Arco, in Trentino. Il tragico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio a pochi passi dalla casa in cui il piccolo viveva con sua famiglia. Il bambino è stato portato all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove purtroppo è morto. Da chiarire la dinamica dell’accaduto.