Bimbo di 11 anni rifiutato dalla famiglia perché autistico | gara di solidarietà per

Fano - mamma e papà morti di overdose a 4 anni di distanza : Bimbo di 7 anni resta orfano : Tragedia a Fano dove una mamma di 34 anni è morta a causa di una overdose da eroina: il corpo senza vita è stato trovato in bagno dal fratello, con una siringa accanto. Lascia un bimbo di 7 anni, che 4 anni fa ha già perso il papà nello stesso modo. Caccia al pusher che le ha venduto la droga. Indagini in corso.Continua a leggere

Diciotto mesi per un cuore - Bimbo di 3 anni salvato grazie al trapianto : Da un anno e mezzo viveva grazie a un cuore artificiale. Un bambino di tre anni, affetto dalla nascita da una grave forma di cardiomiopatia dilatativa, è stato salvato da un trapianto di cuore all’ospedale Regina Margherita di Torino. L’intervento nei giorni scorsi, dopo 520 giorni in attesa della donazione trascorsi nella stanza numero dieci della Cardiochirurgia pediatrica, è riuscito, nonostante le condizioni del piccolo non fossero ...

Bimbo di 10 anni con la catena al collo perché il papà è uscito di casa - cosa accade dopo : Un papà ha messo al collo del suo bambino di 10 anni una catena e poi è uscito di casa per accompagnare la seconda moglie in ospedale per partorire. Il bambino è riuscito a liberarsi e ha trovato rifugio in un negozio vicino casa. Da li il proprietario del negozio ha chiamato la polizia che è immediatamente intervenuta . Il bambino non voleva che si chiamasse la polizia perché aveva paura del padre ma il titolare del negozio è ...

Un trapianto di cuore e una nuova vita che finalmente può iniziare dopo 520 giorni di attesa. Da diciotto mesi un bimbo che oggi ha 3 anni viveva in una camera di ospedale grazie a un cuore artificiale: l'intervento riuscito al Regina Margherita di Torino gli darà la possibilità di tornare a casa.

Trento - Bimbo di 11 anni rifiutato dalla famiglia perché autistico : andrà in affido : Da Trento arriva un'agghiacciante storia di disperazione e solitudine che vede protagonista un bimbo di soli 11 anni. Il piccolo, affetto da autismo, è stato rifiutato dalla sua famiglia di origine ed è stato affidato al Tribunale dei Minori. A denunciare la vicenda sono stati gli operatori di Casa Sebastiano, una struttura all'avanguardia specializzata per "bambini con esigenze speciali", avente sede a Coredo (frazione di Predaia), in Val di ...

Pozzuoli - Bimbo di 4 anni annega in piscina durante una festa di nozze : Tragedia a Pozzuoli, nel Napoletano. Un bimbo di 4 anni e' annegato la notte scorsa dopo essere finito nella piscina di un ristorante

Bimbo di quattro anni muore annegato : tragedia a Pozzuoli durante un matrimonio : La tragedia si è consumata a Pozzuoli durante la scorsa notte di mercoledì 24 luglio: un Bimbo di 4 anni ha perso la vita annegando in una piscina dove alcuni invitati facevano in bagno nel corso dei festeggiamenti di un matrimonio. Il dramma nel corso dei festeggiamenti nuziali Mentre amici e cuginetti festeggiavano in acqua facendo un bagno nella piscina del lido Kora di Lucrino, il piccolo Davide M. è sfuggito allo sguardo dei presenti, ...

