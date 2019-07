Benefici e usi dell’acido mandelico

Fonte : dilei

(Di sabato 27 luglio 2019) L’acidoè un principio attivo largamente utilizzato in cosmesi per la realizzazione di creme esfolianti, depigmentanti ed antiossidanti. La sua composizione poco aggressiva lo rende adatto al trattamento di numerosi inestetismi come macchie sul viso, rughe e acne, facendo di questo acido un prezioso alleato delle donne. Per sapere tutto sull’acido, quali sono le sue proprietà, gli usi e le controindicazioni, leggi questo articolo. Cos’è l’acidoe dove trovarlo Come suggerisce il nome, l’acidoè una sostanza ricavata a partire dalle mandorle amare, mendel infatti in tedesco significa proprio mandorla. Le sue straordinarie proprietà lo hanno reso oggetto di molte ricerche e il suo impiego non si limita esclusivamente alla cosmesi: ad esempio grazie alle sue proprietà antibatteriche in passato esso veniva utilizzato nel trattamento delle ...

Alison2046 : Se fossimo più intelligenti o più morali useremmo la tecnologia soltanto per usi benefici. Un solo problema non può… - manuela6_ : @Daddozz Non tanto in realtà ahah so solo che ho preso l’appuntamento per richiedere i benefici/borsa di studio e l… - SapereeunDovere : CURCUMA: PROPRIETÀ ANTITUMORALI, USI, BENEFICI -