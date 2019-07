Benedetta Pilato | record girl a 14 anni | il nuoto italiano ha trovato una piccola stella…

VIDEO Benedetta Pilato vola verso il record italiano - la giovane ranista scrive la storia! : Le qualificazioni dei 100 rane dei Mondiali 2019 di Gwangju hanno scritto una pagina di storia del nuoto italiano. La giovanissima Benedetta Pilato, infatti, ha stabilito il nuovo record italiano con il tempo di 29″98, prima in assoluto a scendere sotto il muro dei 30 secondi. La tarantina classe 2005 ha messo in scena un avvio aggressivo, in grande spinta e con tanta voglia di nuotare, fino a far segnare il miglior tempo in assoluto, ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Le possibili rivelazioni dell’Italia : da Benedetta Pilato a Federico Burdisso - ecco i giovani d’assalto : I giovani azzurri vogliono diventare grandi in fretta, a partire da Gwangju, dopo l’edizione ricca di soddisfazioni degli scorsi Europei a Glasgow con tante finali e qualche medaglia a sorpresa. La sorpresa più grande potrebbe arrivare proprio dalla più giovane atleta chiamata da Butini a rappresentare l’Italia nel Nuoto: la neo-campionessa europea juniores Benedetta Pilato. In sei mesi la quattordicenne tarantina è passata da ...

Benedetta Pilato - chi è la baby prodigio del nuoto italiano : Ad appena 14 anni parteciperà ai Mondiali di nuoto e non smette più di stupire: Benedetta Pilato è la nuova giovanissima speranza delle piscine azzurre, fresca di primato italiano nei 50 rana. Già qualificata per l’imminente rassegna iridata di Gwangju, in Corea del Sud (12-28 luglio), la baby di Taranto ha stupito tutti al recente trofeo internazionale Settecolli di Roma, il 22 giugno, vincendo la finale dei 50 rana ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Benedetta Pilato - 14 anni di sogni. E c’è un’analogia con Federica Pellegrini… : Ci sbilanciamo: l’Italia del Nuoto ma anche dello sport intero ha trovato un potenziale grande personaggio che vive e si allena ai confini del tacco dello Stivale, nella provincia di Taranto, e che, in 14 anni, sembra aver maturato un’esperienza inusuale per una ragazzina della sua età. Benedetta Pilato è il nome nuovo del Nuoto italiano, deve ancora compiere 15 anni, affronta ogni ostacolo con la spensieratezza tipica della sua età ma con la ...

Nuoto - Europei junior Kazan 2019 : Benedetta Pilato vince l’oro nei 50 rana e si conferma su livelli d’eccellenza in Russia : Benedetta Pilato, l’enfant prodige del Nuoto azzurro, si conferma anche nelle acque di Santa Madre Russia. L’azzurrina, 14 anni e non sentirli vista la maturità espressa in gara, conquista l’oro negli Europei junior 2019 a Kazan dei 50 rana, realizzando il nuovo record dei campionati di 30″16 e sfiorando il suo primato italiano di 30″13, ottenuto al Trofeo Settecolli a Roma. Una conferma delle eccezionalità qualità ...

Nuoto - Europei juniores Kazan 2019 : Benedetta Pilato e Thomas Ceccon osservati speciali dell’Italia nelle acque russe : Da domani al 7 luglio la vasca di Kazan (Russia) sarà teatro di grande sfide tra le nuove leve del Nuoto continentale. Gli Europei 2019 juniores saranno una delle tappe importanti per i giovani che aspirano ad essere protagonisti anche nel mondo dei grandi della piscina. Una manifestazione che, spesso, è stata portatrice di tanti successi per il Bel Paese, ricordando quanto la squadra nostrana ha saputo fare nelle ultime edizioni, come le 15 ...

Diretta Settecolli nuoto 2019/ Quadarella ok - Benedetta Pilato si conferma! : Diretta Settecolli nuoto 2019 streaming video e tv: orario, programma e risultati della seconda giornata di gara al Foro Italico, oggi sabato 22 giugno.

Nuoto – Trofeo Sette Colli : splendida Benedetta Pilato - fantastico oro nei 50 rana davanti a Conceicao e Carraro : La ranista azzurra non lascia scampo alle proprie avversarie, precedendo la brasiliana Conceicao e la connazionale Carraro Prima il record italiano nelle batterie, poi lo splendido oro conquistato al termine di una gara perfetta. Benedetta Pilato vince i 50 rana femminili al Trofeo Sette Colli, fermando il crono sul 30?28 che, prima di stamattina, sarebbe stato l’ennesimo primato. La giovanissima azzurra non lascia scampo ad ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Benedetta Pilato fenomenale nei 50 rana. Nuovo record italiano e terzo crono mondiale dell’anno : Una sola parola: spaventosa. Benedetta Pilato continua a stupire e, reduce da degli Assoluti primaverili trionfali a Riccione che le hanno permesso di staccare il biglietto per i Mondiali 2019 di Nuoto in Corea del Sud (21-28 luglio), ha dato un’altra dimostrazione delle sue qualità nelle batterie dei 50 rana del Trofeo Settecolli a Roma. La classe 2005, infatti, ha realizzato il primato italiano assoluto di 30″13, migliorando il ...