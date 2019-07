Beach volley | World Tour 2019 Pinarella di Cervia L’Italia si ferma ai quarti Quinto

Beach volley - World Tour 2019 Pinarella di Cervia. Poker azzurro ancora in corsa! Windisch/Ingrosso già ai quarti : Sono quattro le coppie azzurre ancora in corsa dopo la prima giornata di gare nel torneo 1 stella maschile del World Tour in corso di svolgimento a Pinarella di Cervia e targato BPER Banca. La coppia più attesa, Windisch/Ingrosso ha iniziato molto bene il suo torneo con un doppio successo ed è già approdata ai quarti di finale, le altre tre coppie italiane ancora in corsa, invece, dovranno passare dagli ottavi di finale in programma questo ...

Beach volley - World Tour 2019 Tokyo. Quanto Brasile nel Test Event olimpico senza azzurri : Brasile protagonista anche a Tokyo, sulla sabbia che fra un anno esatto ospiterà il torneo a cinque cerchi, nel Test Event olimpico, torneo 4 stelle del circuito mondiale. Gli azzurri hanno preferito la permanenza in Europa in vista del trittico di impegni ad agosto, Vienna prossima settimana, Europeo e a seguire 4 stelle a Mosca nelle tre settimane successive, e dunque non ci sono coppoie italiane al via. Dopo le prime due giornate dei gare del ...

BPER Beach volley Tour - World Tour Pinarella di Cervia. Cinque coppie azzurre al via nel main draw : ecco il programma di oggi : Prendono il via questa mattina le sfide del tabellone principale del torneo 1 stella maschile del World Tour a Pinarella di Cervia con ben Cinque coppie azzurre ai nastri di partenza. Tra tutti spicca il derby azzurro del girone D tra Windisch/M. Ingrosso e Manni/Bonifazi, provenienti dalle qualificazioni. Matteo Ingrosso ha preso il posto del giovane Cottafava, alle prese con qualche problema fisico e dunque rientra dopo tre anni di assenza nel ...

Beach volley - World Tour 2019 - Pinarella di Cervia. Che bravi Manni/Bonifazi : primo main draw della carriera! : Bella impresa dell’unica coppia italiana presente nel torneo di qualificazione della tappa del World Tour di Pinarella di Cervia che ha riportato il circuito mondiale maschile in Italia dopo un’assenza durata sei anni. La coppia azzurra composta da Manni e Bonifazi, che vanta otto podi consecutivi nel campionato italiano, è riuscita a conquistare per la prima volta in carriera il tabellone principale di un torneo del World Tour, ...

BPER Banca Beach volley Tour. Il World Tour torna in Romagna dopo 34 anni con il torneo 1 stella di Pinarella di Cervia : Si scrive un pezzo importante di storia (sperando che si tratti della pirma pagina di un grande libro) del Beach Volley italiano da oggi a domenica sulla sabbia del Bagno Delfino di Pinarella di Cervia, dove, come quinto appuntamento stagionale del BPER Beach Volley Tour, va in scena il torneo 1 stella maschile del World Tour, il circuito mondiale che si dipana su una cinquantina di appuntamenti in tutto il mondo. Sono passati sei anni ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Cirò Marina. Il tris di Matteo Ingrosso - la prima volta di Dal Molin e Meniconi/Galazzo : tris di Matteo Ingrosso e prima volta di Dal Molin e delle due vincitrici del torneo femminile, Meniconi e Galazzo, il cui impatto con il circuito tricolore è stato devastante, con già due podi su quattro tappe e una vittoria. In campo maschile finisce la maledizione del secondo posto per Davide Dal Molin che, dopo sette finali perse in coppia con Matteo Cecchini nelle ultime tre stagioni da assoluti protagonisti, riesce a conquistare il primo ...

Beach volley - World Tour 2019 Edmonton. Allen/Slick troppo forti : quarto posto per Ranghieri/Caminati : Si ferma ai piedi del podio la corda di Marco Caminati e Alex Ranghieri, che ottengono comunque un ottimo risultato nel torneo 3 stelle di Edmonton in Canada. La coppia azzurra è uscita nettamente sconfitta 2-0 (21-13, 21-16 nella sfida che valeva il terzo posto contro gli statunitensi Slick e Allen, noni al Mondiale di Amburgo. Partita a senso unico fin dalle prime battute, con gli azzurri competitivi solo nella parte iniziale del secondo set ...

Beach volley – Campionato italiano assoluto : Dal Molin-Ingrosso e Meniconi-Galazzo trionfano a Cirò Marina : Campionato italiano assoluto: A Cirò Marina trionfano Dal Molin-Ingrosso (M) e Meniconi-Galazzo (F) Un’emozionante week end di Beach Volley quello vissuto a Cirò Marina a chiusura di una lunga settimana iniziata con le tappe giovanili e conclusa con il sold out della giornata di finali, valide per la quarta tappa del Campionato italiano assoluto. Non sono mancate di certo le sorprese sul campo così come visto già nelle prime tre ...

Beach volley - World Tour 2019 Edmonton. Ranghieri/Caminati cedono in semifinale ai padroni di casa : sarà finale per il terzo posto : Si ferma in semifinale la corsa di Alex Ranghieri e Marco Caminati nel torneo 3 stelle di Edmonton ed è un brusco stop quello subito dalla coppia azzurra, battuta nettamente in due set da Saxton/O’Gorman, coppia di punta del movimento locale. C’è partita solo nel primo set con Ranghieri/Caminati che tengono il ritmo della coppia di casa ma si arrendono nel finale con il punteggio di 21-17. Nel secondo parziale non c’è partita con Saxton/O’Gorman ...

Beach volley - World Tour 2019 Espinho. La vendetta di Alison : Lupo/Nicolai quinti. Abbiati/Andreatta 17mi : Arriva inesorabile sulla sabbia portoghese la vendetta di Alison nei confronti di Lupo/Nicolai che si devono accontentare del quinto posto al torneo 4 stelle di Espinho in Portogallo. Nella sfida dei quarti che vedeva in campo tre dei quattro protagonisti della finale di Rio, remake dei quarti di una settimana fa a Gstaad, questa volta il successo va alla coppia brasiliana composta dal campione olimpico e mondiale Alison e da Alvaro Filho. C’è ...

Beach volley - World Tour 2019 Edmonton. Ranghieri/Caminati in SEMIFINALE! Battuti i norvegesi Berntsen/Mol : Seconda semifinale stagionale per Alex Ranghieri e Marco Caminati che si gettano alle spalle un periodo negativo e provano a salire sul podio del 3 stelle di Edmonton in Canada. Gli azzurri hanno superato nei quarti 2-0 i norvegesi Berntsen/Mol: sofferto il primo set per Ranghieri e Caminati che sono stati costretti ad inseguire ma nel finale hanno piazzato il sorpasso vincendo 21-19. Equilibrio anche in avvio di secondo parziale con gli ...

Beach volley - World Tour 2019 Edmonton. Ranghieri/Caminati ai quarti! Traballi/Zuccarelli : buon nono posto : Una coppia azzurra ai quarti di finale e una uscita di scena agli ottavi che porta a casa un buon nono posto e sembra aver preso la direzione di crescita giusta per quelle che sono le sue potenzialità attuali. Dopo un avvio problematico, il 3 stelle di Edmonton in Canada regala sorrisi alla spedizione azzurra che in serata proverà a prendersi una soddisfazione ancora più grande con Ranghieri e Caminati che hanno la possibilità di centrare la ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Cirò Marina. Frasca/Barboni : dalle qualificazioni al successo con Toti/Allegretti : Non mancano, come sempre, le sorprese nella prima giornata di gare del tabellone principale della quarta tappa del Campionato Italiano, iniziata ieri con le qualificazioni (quelle sì, senza sorprese) e che proseguirà oggi con i primi turni eliminatori del tabellone principale, nella location di Cirò Marina in Calabria . In campo femminile spicca la sconfitta piuttosto netta delle due trionfatrici delle prime due tappe del Campionato Italiano ...