Beach Rugby | Europei 2019 | Italia ai quarti sia tra gli uomini che tra le donne

Fonte : oasport

(Di sabato 27 luglio 2019) Si chiude in maniera trionfale per l’la prima giornata deglidi, scattati a Mosca in Russia, nella stessa location dell’edizione del 2018, quando le Nazionali azzurre conquistarono l’argento con leed il bronzo con gli: entrambe le selezioni azzurre oggi vincono le tre gare della fase a gironi e passano aidi domani. Nel torneo maschile l’supera all’esordio per 8-4 la Moldavia, poi ha la meglio sulla Lettonia per 10-3, infine conquista la vetta del raggruppamento sconfiggendo per 5-2 la Georgia. Nel torneo femminile invece le azzurre battono la Bielorussia per 13-1, poi superano la Georgia per 9-1, ed infine vincono anche contro la Lettonia per 7-2. Per la Nazionale maschile la prima avversaria nella fase ad eliminazione diretta uscirà tra Russia, Lituania, Austria e Croazia, mentre per la selezione ...

